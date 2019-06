'Murat Memis onderschatte gevaren van bezoek Turkije', zegt Ayhan Eren die dat land niet meer in kan

Ayhan Eren weet als geen ander hoe gevaarlijk kritiek op het Turkse regime is. De Turk, die politiek actief was in Eindhoven en daarbij ook contact had met Murat Memis, kan door zijn uitlatingen in het verleden niet meer naar Turkije. Hij vreest dat Memis voorlopig nog wel vastzit in Turkije.

Rond de gemeenteraadsverkiezingen van vorig jaar had Ayhan Eren voor het laatst contact met Murat Memis. Eren stond vijfde op de lijst van het Ouderen Appel Eindhoven, Memis was lijsttrekker van de SP. “We spraken regelmatig met elkaar”, vertelt Eren.

'Ziekelijke situatie'

Eren had in het verleden kritiek op het Turkse regime. “Ik veroordeel alle schendingen van mensenrechten. Maar dan word je neergezet als couppleger of terrorist.” Die kritiek achtervolgt hem tot de dag van vandaag. Eren kan al jaren niet naar Turkije. “Als ik zou gaan, wacht mij hetzelfde lot als Murat.”

“Murat is solidair met de Koerden en daar hebben ze hem voor gepakt”, zegt Eren, die denkt dat Memis de gevaren heeft onderschat van zijn bezoek aan Turkije. “Misschien dacht hij uitlatingen op social media niet zoveel zouden betekenen. Maar het is een ziekelijke situatie. Je wordt gewoon opgepakt voor het uiten van je mening.”

Lidmaatschap PKK

Murat Memis werd op 30 april aangehouden in Antalya. Hij wordt verdacht van lidmaatschap van de PKK, die strijdt voor meer Koerdisch zelfbestuur. De organisatie wordt door Turkije, de Europese Unie en de VS als terroristisch beschouwd.

Memis zat vier dagen in een politiecel. Zijn paspoort is afgepakt en sindsdien kan de voorzitter van de Eindhovense SP-fractie Turkije niet uit. Volgens Eren is het best aannemelijk dat hij voorlopig nog niet terug naar Eindhoven kan.

Politieke druk

“Murat is een politiek figuur. De politieke druk vanuit Nederland speelt misschien in zijn voordeel, maar het is de vraag of president Erdogan daar boodschap aan heeft. Het wil dus helemaal niet zeggen dat hij op korte termijn terug kan keren.”

Een woordvoerder van het ministerie van Buitenlandse Zaken laat weten er geen zicht op te hebben wanneer Memis zijn paspoort terugkrijgt. "Dat is aan de Turken. Wij kunnen ons niet bemoeien met de rechtsgang." Memis ontving consulaire hulp na zijn arrestatie. De ambassade heeft toen contact gelegd met zijn familie en advocaat. "Nu hij op vrije voeten is, gelden andere omstandigheden." Het is niet bekend waar in Turkije Memis momenteel is.