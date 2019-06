Lichtende nachtwolken hingen boven Brabant en jullie legden ze vast [FOTO'S]

Joop Mutter constateerde dat ook boven Oirschot de lichtende nachtwolken te zien waren. Aan Omroep Brabant vertelt hij donderdagochtend dat hij het 'prachtige' verschijnsel zeker de moeite waard vindt om voor wakker te blijven.

Sterker nog, om geen last te hebben van het licht van bebouwing om hem heen, ging hij bewapend met een camera en statief tegenover zijn huis zitten: "Ik was erop voorbereid dat ze zouden komen, want dat is vaker zo rond deze tijd van het jaar. Als het dan helder is, heb je grote kans om ze te zien. Dus dan kun je beter wakker blijven en pas daarna gaan slapen."

Het natuurverschijnsel gefotografeerd boven Oirschot. (Foto: Joop Mutter)

Sprookjesachtige ijskristallen

Mutter heeft zich verdiept in het verschijnsel. Zo weet hij dat de wolken te zien zijn rond middernacht, als de zon onder de horizon is. Op zo'n 80 kilometer hoogte gebeurt er dan van alles in het buitenste laagje van de dampkring. "Daar zijn in dit jaargetijde ook heel veel stofdeeltjes van meteorietenregens aanwezig. En als er dan voldoende vocht bij is, gaan die deeltjes aanvriezen en vormen ijskristallen."

De wolken met ijskristallen worden dan aan de onderkant belicht door zon en zien er daardoor sprookjesachtig uit "Alsof je met een hele grote schijnwerper tegen de wolken aanschijnt.

De bijzondere wolken boven Kaatsheuvel. (Foto: Glenn Aoys)



Glenn Aoys was op een examenfeestje geweest en kwam iets na middernacht thuis. Toen spotte hij de lichtende nachtwolken. Hij pakte de fiets en reed naar de Zuid-Hollandse Dijk in Kaatsheuvel om ze vast te leggen.

Lichtende nachtwolken boven Beek en Donk. (Foto: Thijs van Uden)

Thijs van Uden was ook getuige van het natuurverschijnsel. Hij zag de lichtende nachtwolken hangen boven Beek en Donk.

Ook op social media regende het mooie weerplaatjes.