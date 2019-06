Lilian Marijnissen wil dat kabinet Turkije veroordeelt voor het vasthouden Murat Memis

Lilian Marijnissen, leider van de SP, wil dat het kabinet Turkije veroordeelt voor het vasthouden van Murat Memis, fractievoorzitter van haar partij in de gemeenteraad van Eindhoven. Ze wil dat minister Blok naar Turkije vliegt om de kwestie op te lossen. Lukt dat niet, dan wil ze dat Nederland Turkije economische sancties oplegt. Dat zei Marijnissen in het NPO Radio 1-programma 1 op 1.

Murat Memis mag het land niet verlaten omdat hij wordt verdacht van lidmaatschap van de PKK. Hij werd op 30 april opgepakt in Antalya. Na vier dagen kwam hij op vrije voeten, maar hij heeft een uitreisverbod. Dat betekent dat hij het land niet mag verlaten. Zijn paspoort is afgepakt. Op 2 juli moet Memis voor de rechtbank in Antalya voorkomen.

LEES OOK: 'Proces tegen Murat Memis in Turkije kan maanden, zo niet jaren duren'

"De Nederlandse regering mag best wel wat fanatieker optreden", zegt Marijnissen. "Laat Blok maar op het vliegtuig stappen om Murat in Turkije op te halen en laat hem maar de druk opvoeren richting dat land."

Economische sancties

De politica uit Oss sluit zelfs economische sancties tegen Ankara niet uit. "Wat is straks het alternatief? Stel nu dat Murat vast blijft zitten? Dan is het toch te gek voor woorden dat een Nederlandse volksvertegenwoordiger zijn werk niet kan doen omdat hij vastzit in Turkije vanwege uitspraken die president Erdogan niet bevalt?”

'Niet beschuldigen zonder bewijs'

Het is niet voor het eerst dat een SP'er wordt beschuldigd van steun voor terrorisme. DENK-Kamerlid Öztürk beschuldigde ook SP-Kamerlid Sadet Karabulut van hetzelfde. Öztürk werd hier niet voor gestraft, omdat het kabinet daar de middelen niet voor heeft. Lilian Marijnissen vindt dat de voorzitter van de Tweede Kamer die middelen wel moet krijgen. "We moeten alles uit de kast halen om dit te stoppen. Je mag niet zo maar mensen valselijk beschuldigen zonder dat je bewijs hebt."