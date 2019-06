Loopings, vuur en rook: Luchtmachtdagen in Volkel leveren fraai spektakel op [LIVEBLOG]

15.00 Spektakel

Majoor Wilko ter Horst zei het al in de ochtend: de Air Power Demo mag je niet missen. Hij had helemaal gelijk. Een spektakel was het, met alle vliegtuigen, helikopters en straaljagers die in het bezit zijn van de Koninklijke Luchtmacht in actie. De bezoekers kregen te zien hoe er gehandeld zal worden op het moment dat er gevechtssituaties zijn. Met bommen, landingen van helikopters en het vertrek van een vliegtuig met een lading vol militairen. Hoogtepunt was de vlucht van de F-35, die in het kielzog van tien F-16's over vloog.

14.30 Mooi weer

In de ochtend was er regen, de grijze lucht zorgde er bovendien voor dat het qua foto's ook niet altijd even mooi was. Maar inmiddels is het heerlijk weer. Blauwe lucht met mooie witte wolken, het zonnetje schijnt. En dat levert meteen fraaie plaatjes op.

13.30 Yoga!

Terwijl er vanuit de lucht gigantisch veel kabaal komt, zijn sommige bezoekers van de Luchtmachtdagen volledig zen. Want Giel Jansen geeft yogales. Sinds april doet hij dat ook aan militairen. "Het is heel goed om mensen te laten ervaren dat we dit ook doen bij defensie, dat we dit belangrijk vinden. Mensen in balans brengen is heel erg goed."



LEES OOK: Tsunami van lawaai op de Luchtmachtdagen in Volkel, maar toch helemaal in balans dankzij yoga

13.00 Luchtverkeerstoren

In de luchtverkeerstoren is iedereen geconcentreerd aan het werk, maar tegelijkertijd genieten ze ook wel van alles wat er in de lucht te zien is.

Concentratie in de luchtverkeerstoren (foto: Raymond Merkx).

12.50 F-35 is publiekstrekker

De F-35 is vrijdag de publiekstrekker op de Luchtmachtdagen in Volkel. Twee toestellen kwamen dinsdagavond laat aan op de vliegbasis in Volkel. Bezoekers zijn blij de Joint Strike Fighter - zoals de straaljager in de volksmond heet - te zien. Het is een 'gave bak', 'mooie kist' en hij is volgens bezoekers 'futuristisch en klaar voor de toekomst'.

12.05 Pauze en files zijn verdwenen

Het is even rustig op Volkel. Geen vliegtuigen, straaljagers of helikopters in de lucht. Het is pauze op de Luchtmachtdagen. Een mooi moment om even naar wat beelden te kijken van de ochtend. Van loopings tot brandjes die geblust worden. En groot voordeel voor het middagprogramma, de files zijn tijdens de pauze opgelost.

11.55 Files bijna verdwenen

De files zijn flink afgenomen rondom de vliegbasis in Volkel. Tussen Langenboom en afrit Mill is een vertraging van 15 minuten, dat is de langste file die er nog staat. Tussen Zeeland en Langenboom (acht minuten) en Uden en Boekel (negen minuten) is er ook nog vertraging.

11.30 Spektakel in de lucht

De bezoekers van de Luchtmachtdagen hebben inmiddels al wat mooie dingen in de lucht voorbij zien komen. Vliegtuigen, straaljagers en helikopters kwamen solo of in groep voorbij. Hieronder zie je hoogtepunten van de eerste drie uur van het spektakel in Volkel.

11.00 Nog altijd files rondom Volkel

De bezoekers van de Luchtmachtdagen zouden het graag anders zien, maar de rode lijnen op de kaart van Volkel en omgeving geven aan dat er nog altijd flinke files zijn.

Files rondom vliegbasis Volkel (beeld: ANWB).

10.30 Veel spotters op terrein, ook veel onderweg

Er komen flink wat klachten van mensen die in de file staan richting de vliegbasis in Volkel. Er zijn mensen die enorm veel vertraging hebben en daardoor heel wat shows missen. Anderhalf uur geleden ging het eerste vliegtuig de lucht in, maar er staat tussen Reek en Odiliapeel ook nog een vertraging van tachtig minuten. Toch zijn er inmiddels ook al veel mensen die wel op het terrein zijn en zich vergapen aan al het moois dat op de grond en in de lucht te zien is.

10.05 Langste file neemt af

Het was even 124 minuten, maar de vertraging neemt in tijd voorzichtig af. Tussen Reek en afrit Mill doe je er nu nog 105 minuten langer over. Vanuit Uden naar Odiliapeel is het 25 minuten, terwijl de vertraging van Uden naar Boekel 17 minuten is.

Van de mensen die al wel op de vliegbasis zijn hebben er veel dezelfde spullen meegenomen. Hoe ziet een vliegtuigspotter-starterspakket er eigenlijk uit?

09.45 Anderhalf uur vertraging

Veel mensen die onderweg zijn naar de Luchtmachtdagen moeten geduld hebben. Ze zien de eerste shows mogelijk vanuit de auto, maar niet vanaf de vliegbasis in Volkel. Tussen Grave en Odiliapeel is er een vertraging van anderhalf uur, terwijl er tussen Uden en Odiliapeel 48 minuten vertraging is.

09.15 Files worden langer

De ANWB geeft nog twee files weer rondom Volkel. Minder dan een kwartier geleden, maar de vertraging is wel een stuk groter. Een half uur tussen Uden en Odiliapeel. Terwijl de vertraging tussen Zeeland en Odiliapeel over elf kilometer nu 77 minuten is.

09.00 Shows beginnen, files nemen toe

Terwijl de eerste demonstraties op het punt van beginnen staan neemt het aantal files rondom Volkel toe. Tussen Zeeland en Odiliapeel doe je momenteel bijna een uur langer over een afstand van negen kilometer. In totaal staat er twintig kilometer file rondom de vliegbasis.

08.30 Vertraging rondom Volkel

Op de wegen rondom de vliegbasis is het nu aansluiten en langzaam rijden. Tussen Uden en Odiliapeel is er een vertraging van 16 minuten, van Langenboom tot afrit Mill doe je 24 minuten langer over een afstand van vijf kilometer. Tussen Uden en Boekel is acht minuten vertraging. En op de rondweg Uden heb je negen minuten vertraging.

08.15 Eerste mensen druppelen binnen

"De eerste mensen zijn binnen. Als je die blije gezichten binnen ziet komen, dan weten we waar we het voor doen", zegtmajoor Wilko ter Horst in Wakker!. Hij geeft het advies de app van de Luchtmachtdagen 2019 te downloaden, daar is het volledige programma te zien. Hij heeft daarbij wel één tip. "De Air Power Demo van de Koninklijke Luchtmacht mag je echt niet missen. Daar laten we zien wat we allemaal in huis hebben, die is om 13.00 uur en dat is echt een spektakel."

7.30 Geen file, wel drukte

De file is weg, maar dat wil niet zeggen dat de drukte ook verdwenen is rondom de vliegbasis in Volkel. Anderhalf uur voor de eerste shows beginnen zijn veel mensen onderweg naar het terrein waar vandaag prestaties en demonstraties zijn van onder andere de North American T-6 Texan (een toestel dat in de tweede wereldoorlog veelal gebruikt werd als lestoestel), P-51D Mustang (een Amerikaans jachtvliegtuig), de Boeing C-17 Globemaster III (een Amerikaans strategisch transportvliegtuig) en de Boeing CH-47 Chinook (de zware transporthelikopter van de Koninklijke Luchtmacht).

7.10 Eerste bezoekers in de file

Het publieksterrein van de Luchtmachtdagen is vanaf 08.00 uur geopend, maar iets na 07.00 uur is de eerste file richting de vliegbasis in Volkel al een feit. Volgens de ANWB is er al een vertraging van zo'n dertig minuten.

DONDERDAG

Een dag voor de Luchtmachtdagen is de traditionele spottersdag. Honderden hobbyisten verzamelden zich op een speciale tribune en langs de landingsbaan. En bij elk vliegtuig dat passeerde bewogen honderden telelenzen synchroon mee.

Donderdagavond kwamen twee F-35's aan op de vliegbasis. Het was even twijfelachtig of de gevechtstoestellen op tijd zouden zijn voor de Luchtmachtdagen in verband met een pech bij een vliegend tankstation in de Verenigde Staten. De straaljagers, ook bekend als Joint Strike Fighters (JSF), komen speciaal voor de Luchtmachtdagen naar Nederland vanuit de VS. De F-35 is de opvolger van het huidige gevechtstoestel F-16.

De F35 (Foto: Dave Hendriks-SQ Vision)

Wat kun je verwachten van Omroep Brabant?

Vrijdag 14 en zaterdag 15 juni zijn de Luchtmachtdagen in Volkel. Omroep Brabant is daar bij. Op vrijdag en zaterdag zijn er op de radio de hele dag sfeerreportages en extra verkeersinformatie voor iedereen die op weg is naar volkel of weer op weg naar huis. Online is er een liveblog waar - net als op tv - mooie beelden van de vliegshows te zien zijn. Zaterdag is er een live-uitzending vanaf ongeveer negen uur in de ochtend, met in de avond een samenvatting.

LEES OOK:Dit kun je verwachten op de Luchtmachtdagen 2019 in Volkel

Drukte

Ga goed voorbereid op pad naar de Luchtmachtdagen. In twee dagen worden in totaal honderdduizenden bezoekers verwacht. En dat zorgt natuurlijk voor grote drukte.