Michelle is toch niet geslaagd, blunder met examenuitslag De Rooi Pannen in Tilburg

De Tilburgse Michelle zit er nog wat bedremmeld bij. Woensdag werd ze gebeld met het goede nieuws. "Ze vertelden dat ik geslaagd was. Ik vroeg nog of ze zeker wisten dat ik Engels ook gehaald had, want ik was bang dat ik daarvoor was gezakt. Maar ze zeiden dat ze het zeker wisten en ze feliciteerden me. Dus toen was ik superblij."

Michelle kreeg veel felicitaties en een cadeautje van haar vriend. En haar boekentas werd buiten gehangen. Maar die moest een dag later al weer naar binnen worden gehaald.

Sorry, je bent toch niet geslaagd

Want haar mentor belde een dag later terug met een een schokkende mededeling. Er was een fout gemaakt. Michelle: "Ik kreeg te horen dat ik Engels toch niet had gehaald en dus gezakt was voor mijn examen. Ik was echt er even stil van, ik wist niet hoe ik moest reageren."

Toen het nieuws echt was doorgedrongen, was Michelle tegelijk boos, verdrietig en teleurgesteld. "Want ik was zo blij geweest en ik had al aan iedereen verteld dat ik geslaagd was."

Excuses

De directeur van De Rooi Pannen geeft toe dat er een fout gemaakt is. Hij legt uit dat het examen Engels uit twee onderdelen bestond. Voor het ene onderdeel was Michelle geslaagd, maar voor het andere niet. De directeur laat weten dat hij de situatie erg vervelend vindt en biedt zijn excuses aan.

Herexamen

Voor Michelle zit er niets anders op dan weer te gaan blokken. Want woensdag heeft ze haar herexamen. "Gelukkig kan ik nog bijles krijgen. Ik hoop dat ik het nu wel ga halen."

Haar boekentas heeft ze voor de zekerheid maar weer binnen gehaald. Op de vraag hoe ze zal reageren als de school na haar herexamen belt met goed nieuws, antwoordt Michelle lachend: "Dan ga ik nog een keer navragen of het nou wel echt zo is."