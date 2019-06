Impact WK Handboogschieten Den Bosch groot: 'Wereldwijd kijken er miljoenen mensen naar'

Toernooi-organisator Eric Kersten uit Oss is er jarenlang mee bezig geweest. Met nog één dag te gaan blikt hij op De Parade een tikkeltje vermoeid, maar wel tevreden terug op twee weken handboogschieten.

“Hier was het ooit toch om te doen", vertelt hij. "Dat we hier aan de voet van de Sint-Jan de finales van het WK Handboogschieten zouden hebben. Nu is het zover en de voldoening is groot. Over het verloop van de afgelopen twee weken en de geweldige inzet en medewerking van iedereen.”

Archery 2019

In veel landen is er, meer dan in ons land, veel aandacht voor handboogschieten. Dat merkte Kersten ook wat betreft de media-aandacht uit heel de wereld voor ‘Archery 2019’.

“We zijn echt over de hele wereld te zien. Dit wordt ook live uitgezonden in landen als Zuid-Korea, China, Latijns-Amerika, Australië en heel veel andere landen. Maar behalve de media-aandacht en het economische aspect is er ook de maatschappelijke impact geweest. We hebben veel in de stad gedaan om doelgroepen als kinderen, mensen met een beperking en ouderen bij het evenement te betrekken. Dan is het wel heel gaaf om te merken dat dat is gelukt en werd gewaardeerd.”

Trots en blij

Burgemeester Jack Mikkers van Den Bosch onderschrijft deze woorden. Het maatschappelijke aspect, in combinatie met de internationale PR voor zijn stad, is hem goed bevallen. “We wisten al door bijvoorbeeld de 22.000 hotelovernachtingen in de regio dat het qua aandacht een goed evenement zou worden. Het weer heeft niet altijd meegewerkt, maar als we kijken wat er allemaal gebeurd is, kunnen we alleen maar trots en blij zijn met dit evenement.”



“Geweldig om mee te maken dat je weet dat aan de andere kant van de wereld miljoenen mensen meekijken en deze prachtige topsport én de Sint-Jan zien. Maar het evenement was ook top", vertelt de burgemeester. "Ik heb vorige week al enorm genoten van de para-sporters. Indrukwekkend om te zien hoe zij denken in mogelijkheden en niet in onmogelijkheden. Deze week de valide sporters en laten we hopen dat Nederland morgen, op de slotdag, toch ook nog een gouden wereldtitel pakt.”



Nederlandse wereldtitel

Een Nederlandse gouden medaille zou voor Eric Kersten ook de kers op de taart zijn. Dat zou dan van het mixen-team moeten komen. Sjef van den Berg en Gaby Bayardo strijden zondagmiddag voor goud tegen Korea. Eerder op de dag is er ook een Nederland-Korea bij mannenteams. Dan is de inzet een bronzen medaille. Nog één dag en dan zit Archery 2019 er op.

“Het is hectisch geweest", zegt Kersten. "Met 300 gehandicapte atleten en 700 valide atleten uit heel de wereld, met hun gevolg. Het was pittig voor iedereen, maar als ik zo de reacties hoor, is tevredenheid wat overheerst als we terugkijken op dit evenement.”