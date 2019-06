Opnieuw blessure winnende Jeffrey Herlings

Jeffrey Herlings in actie in het slot van vorig seizoen (foto: Ray Archer/KTM)

Slecht nieuws voor Jeffrey Herlings. De motocoureur uit Oploo heeft bij de Grote Prijs van Letland een scheurtje opgelopen in zijn rechterscheenbeen. De regerend wereldkampioen wist zondag de eerste manche wel te winnen maar is niet meer van start gegaan in de tweede manche.

Bij nader onderzoek na de eerste manche kwam de ernst van de blessure aan het licht. In de opwarmronde kwam Herlings ten val.

Rechtervoet geraakt door andere motor

Zijn rechtervoet werd geraakt door de motor van de Litouwer Arminas Jasikonis. In januari brak Herlings die voet in Spanje tijdens een training.

Herlings was nog maar net terug op het hoogste niveau. Hij moest lang revalideren van de gecompliceerde voetbreuk en kon pas een week geleden zijn eerste race in het WK rijden.

Zoeken naar ritme

Bij zijn rentree in de Grote Prijs van Rusland was het zoeken naar zijn ritme en waren de vierde en zevende plaats in de manches het resultaat. Op het circuit in het Letse Kegums was het beeld als vanouds; Herlings passeerde als eerste de finishvlag.

De Zwitser Arnaud Tonus eindigde zondag op 1,5 seconde als tweede, de Italiaan Antonio Cairoli werd derde op 12 tellen. De Sloveense WK-leider Tim Gajser arriveerde als zesde, Glenn Coldenhoff uit Oss kwam als twaalfde over de finish. Later op de zondag is de tweede manche.