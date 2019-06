'Provincie heeft te weinig aandacht voor verkeersveiligheid'

De provincie Brabant heeft te weinig plannen in het coalitieakkoord om de verkeersveiligheid te vergroten. Dat schrijft de ANWB in een brief aan het provinciebestuur. De ANWB vindt onder andere dat er meer handhaving moet komen en dat de provinciale wegen veiliger moeten worden.

Een doel in het nationale Strategisch Plan Verkeersveiligheid is nul verkeersdoden in 2050. De provincie steunt dat plan, maar besteedt er volgens de ANWB te weinig aandacht aan in het akkoord.

“De verkeersveiligheid, dat is voor ons het belangrijkste onderwerp. Meer nog dan bereikbaarheid. Er is op nationaal niveau een akkoord gesloten. Daarin wordt gezegd dat de verkeersveiligheid beter moet en dat we in 2050 richting nul doden moeten. Dat is een trendbreuk, want het aantal slachtoffers wordt nu alleen maar hoger. Maar die trendbreuk zie je helemaal niet terug in het akkoord. De komende maanden moeten er echt eerste stappen worden gezet”, zegt Rob Gremmen van de ANWB.

60 km/u

De provinciale wegen moeten volgens de ANWB veiliger worden door bijvoorbeeld bomen langs de wegen te kappen en herplanten of de maximale snelheid te verlagen naar 60 kilometer per uur. De ANWB wil graag in gesprek met de gedeputeerden om te kijken of de ambities voor verkeersveiligheid verhoogd kunnen worden de komende periode.