Boswachter redt zeven reekalfjes van de maaidood, 'niks doen is geen optie'

Een man of tien én hond Jack, zochten een flink aantal hectare weiland af op zoek naar reekalfjes. Als er eentje is gevonden, wordt de 'kleine Bambi' voorzichtig opgepakt en razendsnel aan de rand van het bos gezet. Volgens boswachter Erik de Jonge pikt de moeder ze daar op een later tijdstip gewoon weer op. "Ik heb nog nooit gezien dat er een jong wordt verstoten", vertelt de boswachter. "Soms zie je ze wel wat langer aan het kalf ruiken, maar dat is eigenlijk alles."



Zeven kalfjes werden vrijdag gered voor de maaidood. (Foto: Erik de Jonge)

Instinct

Maar hoe zit het dan met de mensengeur die op het kalfje terecht komt? "We hebben in dit geval geen keuze. We moeten ze wel oppakken want de maaimachine is anders het alternatief." Het kalfje rent namelijk niet weg voor de maaier en de boer ziet ze vaak niet liggen "Dat is het instinct van het dier. Ze wachten op hun moeder en blijven tot die tijd doodstil liggen. Als er een vos aankomt, is dit heel handig. Voor een maaimachine weer niet."

Het maaien uitstellen is volgens de boswachter ook geen optie. "De boeren mogen op onze velden pas na 15 juni maaien. Dat is al vrij laat. Het is gunstig voor de bloemen en de vogels, maar voor de reeën eigenlijk niet. Die krijgen begin juni hun jongen. Daarom zijn het er nu zo veel." De meeste boeren denken heel erg mee met de boswachter. "Als het ons niet lukt om van te voren de weilanden te checken, is dat vaak geen probleem en stellen ze het een paar dagen uit." Zodra het weiland is gecheckt, gaat de boer direct aan de slag.



Elk jaar checken de boswachters en vrijwilligers eerst het weiland voordat er gemaaid mag worden. (Foto: Erik de Jonge)

Elk jaar weer redden Erik, zijn collega's en vrijwilligers veel kalfjes. "Het ligt een beetje aan het voorjaar. Is het nat dan zitten de kalfjes wat meer in het bos. Is het droog dan liggen ze in het gras. Vorig jaar was het erg droog en hebben we er veertig gered. Er verdwenen er vijf in de maaimachine." De kalfjes zijn trouwens niet de enige dieren die gered worden. Ook fazantenkuikens en hazenjongen worden gered. "Dan zetten we een stok bij het nest en maait de boer er omheen."

De boswachter wil nog wel even kwijt dat je nooit zelf reekalfjes moet oppakken of aaien. Ook zij laten ze zo veel mogelijk met rust. Tenzij ze echt niet anders kunnen. "In het geval van een maaimachine moet je wel." Maandag gaan ze weer verder.