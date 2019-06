4000 ballonnen in huis na huwelijksreis, mét rijst en confetti

Het begon rustig toen Daphne en Nick elkaar op 14 juni het jawoord gaven. “Onze kinderen sliepen toen gewoon thuis en daardoor konden onze vrienden binnen niets doen. Zij hebben toen onze voortuin veranderd in een tropisch paradijs met grote spandoeken.”

Zondagochtend vertrok het stel naar Valencia voor hun huwelijksreis. “We hadden al wel een voorgevoel dat we er niet alleen met een versierde tuin vanaf zouden komen. De andere vriendengroep had namelijk nog niks gedaan.” Maar dat hun vriendengroep zo’n grote grap zou uithalen, was een verrassing. “Ze houden wel van een geintje en zijn zo gek als een deur. Maar een grap van deze omvang? Dat hadden we zeker niet verwacht.”

Flinke opruimklus

Het voorbereiden van de grap duurde ruim vier uur. "Ik heb gehoord dat negen mensen ruim vier uur bezig zijn geweest om ons huis te vullen met ballonnen. Daar zijn drie luchtcompressors voor gebruikt. Sommigen hadden blaren op hun vingers van het knopen van de ballonnen”, zegt Daphne. Het opruimen ervan duurde ongeveer net zo lang.

"We zijn met acht mensen bezig geweest. Eerst hebben we alle ballonnen kapot geprikt en de grootste rommel opgeveegd. Daarna hebben we met drie stofzuigers alles weggehaald. Er waren momenten dat we een beetje boos waren, maar we hebben achteraf ook veel gelachen. Wie kan er nou zeggen dat ze in 4000 ballonnen door de huiskamer hebben gezwommen?”