Worden beveiligers Rabobank schuldig bevonden aan betrokkenheid bij kluisjesroof in Oudenbosch?

BREDA -

Twee bewakers van de Rabobank in Oudenbosch horen dinsdag of ze de gevangenis in moeten. Ze worden verdacht van betrokkenheid bij de geruchtmakende kluisjesroof in het filiaal vorig jaar. Honderden kluisjes werden toen opengebroken en leeggehaald. Het Openbaar Ministerie heeft zes jaar gevangenisstraf geëist.