Elvis-manager Colonel Parker geëerd in Breda

Colonel Parker, de manager van Elvis Presley, krijgt woensdag een plaquette in Breda. Dan is het precies 110 jaar geleden dat Dries van Kuijk, zoals Parker in het echt heette in Breda werd geboren.

Hij groeide op in de Brabantse stad en emigreerde als 19-jarige naar Amerika. Daar veranderde Dries zijn naam in Colonel Thomas A. Parker en werd er wereldberoemd als manager van Elvis Presley. Hij keerde niet meer terug naar Breda en overleed in 1997 op 87-jarige leeftijd in Las Vegas.

'Trots op dit stukje Nederlandse Elvis-geschiedenis'

De plaquette wordt geplaatst door fanclub ElvisMatters. "Het is onbegrijpelijk dat de stad Breda hier niet eerder zelf mee is gekomen", aldus Michel van Erp, voorzitter van de fanclub ElvisMatters. "De rol die Dries van Kuijk uit Breda heeft gespeeld in het leven en de carrière van de allergrootste entertainer ooit, is groot. Wij zijn trots op dit stukje Nederlandse Elvis-geschiedenis en willen dat ook graag tonen aan bezoekers van de stad Breda."

De plaquette zal worden geplaatst in de Wijngaardhof, niet ver van de plek waar Dries van Kuijk op 26 juni 1909 ter wereld kwam.

