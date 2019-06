Eindhovense regisseur begint streamingdienst met actiefilms

Roel Reiné lanceert vanaf woensdag Actionflix.com, een streamingdienst met actiefilms, documentaires over actiefilms en speciale series. Daarnaast gaat Reiné voor abonnees de serie ‘Movie Creators’ maken, waarin hij praat met crewleden over hun werk voor actiefilms.

De Eindhovense regisseur plaatst in elk geval zijn eigen eerste zes films op Actionflix.com, waaronder een speciale versie van zijn debuutfilm The Delivery. Voor de Amerikaanse variant van de met een Gouden Kalf bekroonde actiefilm schreef componist Tom Holkenborg de soundtrack. Het was na Siberia de tweede titel waarvoor Holkenborg, die nu tot de muziektop van Hollywood behoort, dit deed.

Initiatiefnemer Reiné heeft een grote groep collega’s over de hele wereld benaderd en zij zullen het komende jaar mee gaan doen. Actionflix.com wordt onder anderen gesteund door de Nederlandse stuntman Dickey Beer, die te gast is in de eerste aflevering van ‘Movie Creators’.

Breder publiek

"Dit is voor onafhankelijke filmmakers een mooie manier om hun content onder de aandacht van een breder internationaal publiek te krijgen", aldus Reiné. "Ik hou van de bioscoop en die zal altijd blijven bestaan. Maar deze vorm van distributie voor specifieke onderwerpen of van speciale makers heeft de toekomst."

Filmmakers die hun werk beschikbaar stellen, krijgen betaald op basis van het aantal minuten dat abonnees naar hun titels kijken. Reiné lanceert Actionflix.com woensdag online via internet en vanaf 1 september ook via iPhone en Android-apps.

