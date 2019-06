Gemis om MH17-gezin uit Neerkant vijf jaar later nog groot

Op 17 juli is het vijf jaar geleden dat vlucht MH17 boven Oekraïne uit de lucht werd geschoten. Alle 298 inzittenden, onder wie vijftig Brabanders, kwamen om. Onder hen ook het gezin Wals-Martens uit Neerkant. Bijna vijf jaar later heeft het tragische incident nog altijd veel impact op het dorp.

"Hoe zou ze er nu uitzien en op welke school zou ze zitten?" Vriendinnen van de omgekomen Solenn, destijds nog maar negen jaar, zijn er nog bijna dagelijks mee bezig. Het is bijna vijf jaar geleden dat vader Jeroen, moeder Nicole en de vier kinderen Brett, Jinte, Amèl en Solenn van het gezin Wals-Martens met de MH17 uit de lucht werden geschoten boven de Oekraïne.

Vriendinnen missen haar nog altijd

De ramp sloeg een gat in de Neerkantse gemeenschap. Iedereen in het dorp kende wel iemand uit het getroffen gezin. Amy, Suzanne, Femke en Yenthe verloren hun vriendinnetje en maakten het drama in het dorp mee. Amy hield destijds een emotionele toespraak tijdens de afscheidsceremonie. ''Als ik een vlinder zie, dan zwaai ik naar je. Ik roep dan: dag Solenn. Fijn dat ik je heb gekend. Lieve Solenn, ik zal je nooit vergeten."

Vijf jaar later leeft Solenn nog steeds in de herinnering van haar vriendinnen. Ze brengen af en toe nog een pluche giraffe naar de herdenkingsplek in het dorp en halen samen leuke momenten op.

Hoe zou ze er uit zien?

"Altijd als er iets over de MH17 op tv is, luister ik met extra aandacht en wil ik graag weten wie het gedaan heeft", zegt Femke. Maar even belangrijk voor de meiden is de vraag hoe Solenn er nu uit zou zien en hoe het zou zijn met hun vriendengroep.

Over één ding zijn ze het roerend eens: ''Als Solenn er nog was, zou ze zeker op het gymnasium zitten. Heel jammer, want dan zou ze ons kunnen helpen als we iets niet snappen.''

Documentaire 'Over leven na de ramp'

Er is een documentaire gemaakt over de nabestaanden van Nicole Wals-Martens. Twee jaar lang volgde filmmaker Manon van Bergen de ouders en de broer van Nicole. Door de ramp verloren ze in één klap zes familieleden. Het leverde een indringende documentaire op: 'Over leven na de ramp'. Een portret van drie mensen, die ieder hun eigen weg proberen te vinden in het oppakken van hun leven en het verwerken van een onvoorstelbaar groot verlies.

De documentaire gaat donderdag om 19.00 uur in première in dorpshuis De Moost in Neerkant. Het persoonlijke verhaal is op 13 juli 16.00 uur, 14 juli

om 12.45 uur en 17 juli 20.30 uur ook te zien op Omroep Brabant TV.