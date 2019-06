Hendrik neemt na 27 jaar afscheid van 'kindje': oude wolspinnerij die hij tot museum De Pont maakte

Driessen is geen man die het fijn vindt als het om hem draait. We spreken hem voor het kunstwerk 'Sky Mirror', het werk dat de wereldberoemde kunstenaar Anish Kapoor maakte toen De Pont in 2017 25 jaar bestond. Prinses Beatrix, fan van Kapoor, was bij de onthulling.

Ondertitel van het werk: 'For Hendrik'. Driessen zegt het desgevraagd met gêne in zijn stem. "Het maakt me verlegen. En trots ook natuurlijk", wil hij nog wel bekennen.

Scheidend directeur Hendrik Driessen bij Sky Mirror (for Hendrik) van Anish Kapoor.

"Alles wat ik doe, doe ik natuurlijk vanuit wie ik ben. Maar ik doe het in functie van het museum. Dat ik kon uitgroeien tot de persoon die ik nu ben en waarvoor kunstenaars zoals Anish Kapoor zo'n gebaar maken, is alleen maar een gevolg van mijn rol als directeur van De Pont", klinkt het bescheiden.

'Wie was die Hendrik?'

Maar we tergen die bescheidenheid nog iets meer. Want 'For Hendrik' zal altijd onder dat kunstwerk blijven staan, houden we Driessen voor. "Nou, en dan komt er een moment dat ze zeggen: wie was die Hendrik?"

Vijf kenmerkende werken

Veel liever dan over zichzelf, praat Driessen over kunst. Dus we laten hem vijf werken uit zijn museum selecteren die hij belangrijk vond voor 'zijn' tijd in De Pont.

Willem de Kooning - Zonder Titel XV

"Het werk van Willem de Kooning is een schenking. Maar het moet natuurlijk altijd gaan om iets dat we graag willen hebben. Eigenlijk was De Kooning voor ons een uitzondering omdat we ons alleen richten op werk van kunstenaars die we persoonlijk hebben leren kennen, levende kunstenaars. De Kooning was al overleden. Maar: ik kende hem uit de tijd dat ik in Amsterdam in het Stedelijk Museum werkte."

"Het is zo'n bijzonder werk als het gaat om de schilderkunst van de twintigste eeuw. Dit was een uitzonderlijke geste, die hebben we gewaardeerd met de aanvaarding ervan. Het zal altijd een eenling blijven, maar dit werk heeft zijn plek in de familie gevonden."

Richard Serra - Gutter Splash Two Corner Cast

"Een ongelofelijk belangrijk werk. Dit liet aan de buitenwereld zien wie wij willen zijn. Toen we van start gingen, was het voor de wereld niet zo duidelijk waar Tilburg lag. En helemaal niet wie Hendrik Driessen was. Kunstenaars vroegen zich af: hoe veilig zijn we bij jullie? k heb Richard Serra gevraagd om een werk te maken voor een specifieke plek in het museum. Waar het werk zich ook zou verbinden met die plek. Als we het zouden verwijderen, zou het ook niet meer bestaan."

Marlene Dumas - Black Drawings

"Marlene Dumas is een kunstenaar die eind jaren tachtig al heel bekend was. Al veel musea hadden werken van haar. Het voelde niet natuurlijk als we haar zouden negeren. Maar we streven er wel naar niet zo maar 'een' Marlene Dumas maar dé Marlene Dumas te laten zien. In dit werk onderzoekt ze voor het eerst haar Zuid-Afrikaanse herkomst. Dit is het beginpunt van een hele reeks werken die daarna is gekomen. Een sleutelwerk."

Richard Long - Planet Circle

"Dit was het allereerste grote werk dat wij aankochten. Het gaf ook in schaal ambitie aan. Onze centrale hal is 4200 vierkante meter. Dat krijg je niet zomaar gevuld, laat staan zinvol gevuld. Dus er moest iets bij van enige substantie. Ik zag dit werk in Duitsland en ik was er helemaal weg van. Het is een iconisch werk geworden in de verzameling. Bezoekers zijn ervan gaan houden. Het is niet voor iedereen even vanzelfsprekend. Voor sommige mensen is het gewoon een hoop stenen. En dat zal altijd zo blijven, hoe lyrisch je er ook over praat."

Tot slot: Sky Mirror. "Het gevolg van een langdurige relatie die wij hebben met een kunstenaar, zoals met velen hier. Anish Kapoor is één van de grootste levende kunstenaars. Dat hij dit voor ons heeft willen maken, is heel bijzonder. Er zijn niet zo veel Kapoors in de openbare ruimte. Een prachtige verwelkoming voor de bezoeker."