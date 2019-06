Afzien op de weg: file op de A16 bij Zonzeel op de tweede plaats in de file top tien

EINDHOVEN -

De A16 tussen knooppunt Zonzeel en Dordrecht is gestegen naar de tweede plaats in de ANWB-file top tien van ochtendspitsen in het eerste halfjaar van 2019. In 2018 bezette dit stuk weg nog de zesde plaats in deze lijst. Alleen op de A1 tussen Voorthuizen en Amersfoort was het tijdens de eerste zes maanden van dit jaar nog drukker. De A58 tussen Moergestel en Oirschot - vorig jaar nog de nummer twee in deze file top tien - staat op plaats drie.