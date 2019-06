Bewoner gearresteerd na grote brand in flat, zes appartementen onbewoonbaar

De aangehouden man zou de bewoner zijn van een van de appartementen. Buren sloegen rond kwart over drie 's nachts alarm toen zij het vuur ontdekten. Zij probeerden de brand meteen te blussen en haalden de bewoner van het balkon.

'Zeer kordaat gehandeld'

"Zij hebben zeer kordaat gehandeld", laat een politiewoordvoerder weten. Alle andere bewoners van het complex konden veilig uit hun appartement komen.

De politie vermoedt dat er sprake is van brandstichting. Daarom is de bewoner gearresteerd. In het ziekenhuis heeft een GGD-arts een bloedproef bij de man gedaan om vast te stellen of hij onder invloed was van alcohol of drugs. Na behandeling is de man naar een cellencomplex gebracht.