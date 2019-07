Drie verdachten van voetbalrellen bij FC Den Bosch melden zich bij politie

Drie verdachten de rellen rondom de voetbalwedstrijd van FC Den Bosch tegen Go Ahead Eagles hebben zich gemeld bij de politie. Die dreigt herkenbare foto’s van de relschoppers online te zetten als ze zich niet voor aanstaande donderdag aangeven.

De drie verdachten meldden zich persoonlijk op het bureau. Een aantal anderen heeft via hun advocaat laten weten dat nog te gaan doen. “Degenen die zichzelf hebben herkend maar zich nog niet hebben aangegeven roepen we met klem op dat alsnog vóór donderdag te doen. Ben verstandig en voorkom dat je herkenbaar in beeld komt”, schrijft de politie op Twitter.

Confrontatie

De rellen dateren van 22 mei toen de Bosschenaren werden uitgeschakeld in de play-offs om promotie naar de Eredivisie. Na de wedstrijd zochten aanhangers van FC Den Bosch de confrontatie met supporters van Go Ahead Eagles. Daarna keerden zij zich tegen de politie. Ze gooiden met stenen, stukken hekwerk en fietsen. Ook werden er brandjes gesticht en dranghekken omgegooid. Niemand raakte gewond.

De politie arresteerde die dag al vier mannen voor openlijke geweldpleging.

