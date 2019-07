Boeren hoeven hun koeien niet op stal te zetten (ook als dat officieel wel zou moeten)

Zie je het al voor je? Een ambtenaar die op zijn fiets bij boeren langs moet om ze op te dragen dat ze hun vrolijk grazende koeien op stal moeten zetten. Door een besluit van de Raad van State mogen er namelijk officieel geen koeien meer in de wei lopen, want die zorgen voor uitstoot van stikstof.

Toch hoeven boeren niet bang te zijn dat zij binnenkort hun koeien op stal moeten zetten omdat een buurman of een natuurorganisatie dat per se wil. Dat blijkt uit antwoorden van het provinciebestuur op Statenvragen.

De Raad van State koos met zijn besluit nadrukkelijk voor de natuur. Wie stikstof uitstoot moet dat meteen compenseren. Het betekent in de praktijk dat er eigenlijk geen koeien meer in de wei mogen lopen in de buurt van kwetsbare natuurgebieden, totdat er nieuwe regels zijn. Waarschijnlijk zijn die er eind augustus.

Minister Carola Schouten en de provincie hebben gezegd dat verzoeken om de koeien op te sluiten, voorlopig geen kans maken. Wie hoopte dat de Schotse Hooglanders of de wisenten in Maashorst achter een deurtje zouden verdwijnen, komt ook bedrogen uit. Die beesten zijn namelijk sowieso vrijgesteld omdat ze nodig zijn voor het beheer van natuurgebieden.