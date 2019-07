Batman gespot op de A16, Brabant wordt goed beschermd

De Brabanders kunnen vannacht rustig gaan slapen, want superheld Batman is gesignaleerd in de provincie. De Batmobile scheurde woensdagmiddag over de A16 bij Breda.

De Batmobile viel op in Breda en weginspecteur Kees-Jan van Rijkswaterstaat kon hem ondanks zijn hoge snelheid toch vastleggen. De bijzondere wagen was ook al in Rotterdam gezien en heeft een Saoedische kentekenplaat.

Of de superheld met zijn Batmobile iemand moest redden in Brabant was, is niet bekend. Of hij nog een rekening kan verwachten voor snelheidsovertredingen weten we ook niet.