'Direct compensatie voor Eindhovense gezinnen bij wie kinderopvangtoeslag onterecht is ingehouden'

Sinds de kinderopvangtoeslag van een groot aantal ouders in 2014 plots werd stopgezet, heeft de zaak zich ontwikkeld tot een hoofdpijndossier voor de Belastingdienst. Begin vorige maand ging staatssecretaris Menno Snel door het stof. Hij erkent dat er sprake is van een tunnelvisie, en wil werken naar een passende oplossing voor de gedupeerde ouders. De excuses van Snel worden bij de fiscus en het ministerie als een kantelpunt gezien in de affaire. Als het aan de bewindsman ligt, moet er vooral snel een oplossing komen voor de gedupeerden.

'Kleine onvolkomenheden'

Hoewel de Kamer ook graag ziet dat er werk wordt gemaakt van een oplossing, willen parlementariërs vooral meer informatie over het proces en hoe het kan dat er op lange termijn zoveel fouten zijn gemaakt in dit dossier.

Zo eisen Kamerleden opheldering over de brief die ze maandag van Snel ontvingen over nieuwe documenten die naar voren kwamen in de affaire. Uit die documenten blijkt dat werknemers van de Belastingdienst in 2015 aangaven moeite te hebben met het feit dat de kinderopvangtoeslag voor de betreffende ouders werd stopgezet, omdat er slechts sprake was van 'kleine onvolkomenheden' in de dossiers.

Externe commissie

Eind mei besloot Snel dat de langlopende affaire door een externe commissie moest worden onderzocht. Oud-vicevoorzitter van de Raad van Staten Piet Hein Donner geeft leiding aan deze adviescommissie. De afgelopen jaren hebben behalve de Tweede Kamer ook de Nationale ombudsman en de Raad van State kritiek geuit op de fiscus.

