'Het hoeft niet lang, áls je er maar even uit bent', voor veel Brabanders begint de zomervakantie

Lekker luieren aan het zwembad of op een zonnig strand, cultuur opsnuiven in een interessant land of genieten van de natuur en de rust... Nog een paar uur en dan begint voor veel Brabanders de zomervakantie. Voor wie geen vakantie geboekt heeft maar eigenlijk nog wel wil, is er goed nieuws. "Er is gelukkig nog voldoende te krijgen. Het is maar wat je prettig vindt."

"Wij gaan naar Terschelling", vertelt Marianne. "We gaan een scooter huren en daarmee heerlijk het eiland over. En ik moet daar altijd even in zee staan. Dan voel ik me een met de natuur, met het water en het zand. Ik ben daar geboren, dus dit zit me in het bloed."

Vanwege haar verleden op het eiland kent ze ook de mooie verborgen plekjes. "Mijn favoriet is Kaapsduin. Daar kun je via een pad de duinen in. Daar staat nog een oud seinhuisje en daar heb je een heel mooi uitzicht over het dorp West-Terschelling, de haven en het wad... Dat is gewoon de ideale plek."

'Ik ga voor het blauwe zeewater'

Marcel gaat naar Oostenrijk. "Met een heel gezelschap: mijn vrouw, mijn zoon, mijn dochters en hun vriendjes en mijn schoonbroer", lacht hij. "We hebben een busje gehuurd met zijn allen. En ik ben chauffeur, dus ik rijd."

Jean-Paul gaat 1562 kilometer ver weg. Hij heeft Kroatië uitgekozen om zijn vakantie door te brengen. "Dat land is helemaal geweldig", benadrukt hij. "Vorig jaar ben ik daar voor het eerst geweest en ik ga met vliegende vaart weer terug. Ik ga voor het blauwe zeewater. Vorig jaar heb ik daar een speedboot gehuurd", vertelt hij. "Toen ik terugkwam, heb ik zelf een opknapboot gekocht. Maar dit jaar gaan we met het vliegtuig, dus vorige week heb ik mijn speedboot maar weer verkocht... Met een goede winst, want ik had hem mooi opgeknapt. Van die winst ga dit jaar een paar dagen extra een boot huren."

Ronald reist naar de andere kant van de wereld. "Ik ga om te beginnen naar Kuala Lumpur. Daar een paar dagen rondkijken en dan gaan we door naar Bali." De hitte daar vreest hij niet. "Want het voelt daar anders aan, minder drukkend. Veel water drinken en dan is het best goed te doen."

Hot

Mocht je zelf nog geen vakantie hebben geboekt maar het wel warm krijgen van deze verhalen, dan heeft Suzanne van Disma Reizen nog goed nieuws. "Er is gelukkig nog voldoende te krijgen. Het is maar wat je prettig vindt."

Griekenland is een van de landen die deze zomer 'hot' is. "Het is een aantal jaar wat minder geweest, maar dit land staat weer goed op de kaart. Onder meer het groene eiland Corfu. Daar hebben we nog een aantal leuke aanbiedingen met een fantastisch appartement, centraal gelegen. Daar zijn echt nog leuke mogelijkheden."

Datzelfde geldt voor Gran Canaria. "De Canarische Eilanden doen het altijd goed. Lekker zonzeker, een boulevard vaak voor de deur..."

Oostenrijk en Amerika

Maar ook voor mensen die liever niet vliegen en dichter bij huis op vakantie gaan, heeft ze een mooie tip. "In Oostenrijk hebben we ontzettend leuke mogelijkheden. In Tirol zijn bijvoorbeeld nog veel appartementen. Dan ben je voor een paar centen lekker een weekje weg. Kijk, je hoeft niet lang weg te zijn, áls je er maar even uit bent. Als je met de auto reist, betaal je natuurlijk wel benzine en de tolwegen maar het scheelt toch aanzienlijk in de centen. "

Wie graag een grote reis maakt, raadt ze aan richting het westen te gaan. "De VS is in deze periode fantastisch. Ga je richting het oosten, dan heb je net iets meer regen. Maar ach, op dat gebied zijn we wel wat gewend."

Zelf werkt ze deze zomer 'lekker door'. "Ik ga pas in oktober op vakantie", vertelt Suzanne. "Naar het oosten, naar Thailand."