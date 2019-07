Heren opgelet! Zo vraag je je vriendin ten huwelijk

Je zit in de auto met je vriend en de politie houdt je staande omdat er drugs in de auto verstopt zouden zitten. Het gebeurde vrijdag bij een stel in Eindhoven. De man van het stel wordt gefouilleerd en beiden moeten hun identiteitsbewijs afgeven. Het klinkt allemaal heel serieus en als gevraagd wordt wat er in de kofferbak ligt, vloeien er zelfs tranen.

Maar het zijn tranen van geluk. Want het blijkt allemaal een grap te zijn. De politie heeft vrijdag in Eindhoven een stel heel gelukkig gemaakt door mee te werken aan dit toneelstukje. De man had namelijk alles in scène gezet om zijn vriendin ten huwelijk te vragen.

Uitstappen!

En hij deed dat op een wel erg bijzondere manier. De man had het allemaal met de politie geregeld en ook verschillende getuigen waren op de hoogte. Vandaar dat het hele gebeuren is gefilmd (met meerdere camera's).

Bij de beelden is nog wat gemopper op de achtergrond te horen. Dan vraagt een agent de man 'eerlijk' aan zijn vriendin te laten zien wat er in de kofferbak ligt. Of zal de agent het maar doen? De man doet het zelf en zakt vervolgens op zijn knieën. 'Wil je met me trouwen?'

En wie kan daar nou 'nee' tegen zeggen?