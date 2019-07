Wielervereniging Schijndel apetrots op 'hun' geletruidrager Mike Teunissen: 'Ongelofelijk'

"Iedereen dacht dat dit een sprint zou worden voor Dylan Groenewegen", benadrukt Van Heertum. "Maar ik kijk bij zo'n massasprint toch altijd waar Mike zit. Ik weet namelijk dat hij de lead-out moet doen. Hij is de laatste renner die Groenewegen moet lanceren, net zoals in Duinkerken en tijdens de ZLM Tour."

Een gat in de lucht

Op een kilometer van de finish ging Groenewegen echter onderuit. "Toen keek ik. Waar zit Mike? Vrij snel zag ik hem, samen met zijn teamgenoot Wout van Aert. Toen dacht ik: nu kan hij voor zijn eigen kansen gaan."

Maar Teunissen moest wel zien af te rekenen met de sterke Peter Sagan en Caleb Ewen. "Maar ik zag dat Sagan dat laatste hupje niet kon maken", vertelt Van Heertum. "Mike sprong als een soort kat van renner naar renner. Hij ging mooi mee met Sonny Colbrelli en zo achter die anderen aan tot hij langszij kwam bij Sagan. Toen dacht ik: het zal toch niet?"

Het was vervolgens even wachten op de finishfoto, want er werd niet gejuicht. "Ik zag slechts een heel klein vingertje bij Mike, meer niet. Dus het was echt spannend. Op het moment dat ik de definitieve uitslag zag, sprong ik een gat in de lucht. Ik vond het ook mooi om te zien hoe zijn beste vriend Ike er ook bij was in Brussel. Zij zijn samen bij onze wielervereniging begonnen."

Mike Teunissen bleef in de sprint Peter Sagan en Caleb Ewen voor. (Foto: VI Images)

'Als je zag hoe hij als 16-jarige bij onze vereniging kwam'

Met zijn zege veroverde Teunissen een plekje in de geschiedenisboeken. Hij is de eerste Nederlandse renner in dertig jaar tijd die het geel verovert in de Tour. Hij staat nu in een rijtje met grote namen: Joop Zoetemelk, Wout en Rini Wagtmans, Gerrie Knetemann, Wim van Est, Gerrit Voorting, Jelle Nijdam, Jan Raas, Teun van Vliet, Jan Janssen, Ab Geldermans, Gerben Karstens, Jacques Hanegraaf, Johan van der Velde, Adrie van der Poel, Henk Lubberding en Erik Breukink.

"Ongelofelijk", beaamt Van Heertum. "Wij kennen Mike bij wielervereniging Schijndel al tien jaar. Als je zag hoe hij als 16-jarige jongen bij onze vereniging kwam. Toen wás hij al goed, had hij al dingen gepresteerd. Maar je weet niet hoe zo iemand zich dan nog verder ontwikkelt. Dit scenario - in de gele trui tijdens de meest prestigieuze wielerronde ter wereld - had niemand kunnen bedenken."