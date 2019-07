Debbie en Ruud sloegen tien minuten na jawoord met auto over de kop: ‘We hebben unieke trouwfoto'

Ze waren nog maar tien minuten man en vrouw, toen ze in Den Bosch met hun trouwauto over de kop sloegen. Debbie en Ruud hadden niet alleen traditionele rammelende blikjes aan de achterkant van hun auto zitten, maar ook een enkeltje op hun schouders. Ze bleven ongedeerd en zelfs de trouwjurk was nog helemaal in orde. Zo werd het toch nog een mooie dag: “We hebben nog een heel leuk feest gehad.”

"Met alle geluk hebben we er niets aan overgehouden." Na het ongeluk en een wel heel bijzonder fotomoment, verliep de rest van de trouwdag wél volgens planning. “We zijn naar huis gegaan, want daar waren onze gasten. Thuis hebben we ons trouwfeest gevierd”, vertelt Ruud.

Nieuwe auto

De auto is er na het ongeluk minder goed aan toe. “Daar is niets meer van over. We moeten op zoek naar een nieuwe.”

En met die zoektocht kunnen ze niet te lang wachten. Op de planning staat een huwelijksreis, mét de auto. “We gaan naar Duitsland."

