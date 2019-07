Overvaller van snackbar wil zijn leven beteren en meldt zich na bijna vier jaar bij de politie

Op die bewuste zondagavond 22 november in 2015, kwam rond elf uur een man de snackbar binnen. Hij bedreigde een personeelslid met een vuurwapen en eiste geld. De medewerker zette de kassa open en rende weg de zaak in.

Geld uit de kassa gepakt

Hij zag dat er nog een man bij de toegangsdeur stond, vermoedelijk een handlanger. Beiden mannen vertrokken nadat het geld uit de kassa was gepakt.

De Tilburger is met toestemming van de officier van justitie aangehouden. Hij zit vast voor verder onderzoek. Het is niet bekend waarom hij nu zijn leven wil beteren.

'Blij dat hij zijn leven gaat beteren'

De eigenaar van Restaria Luculles Jack van Hooft is aangenaam verrast als hij van Omroep Brabant te horen krijgt dat de overvaller zichzelf heeft gemeld. "De politie heeft nog geen contact met mij opgenomen maar ik ben blij om te horen dat de overvaller zijn leven gaat beteren. Het zal hem zeker vier jaar hebben dwarsgezeten."

De snackbar is vaker overvallen. "Die in 2015 was gelukkig de laatste keer. Destijds was ik er niet bij maar twee medewerkers van mij wel. Die waren heel erg geschrokken. Zoiets heeft een zware impact. En vaak gaat het maar om een paar tientjes."

'Onderzoek loopt door'

Een politiewoordvoerder laat weten dat het niet heel gebruikelijk is dat verdachten zich na lange tijd uit zichzelf melden. "Maar hier zijn verder geen specifieke cijfers van."

Het onderzoek na de overval was al die tijd nooit afgesloten omdat er niemand was opgepakt. "Dat onderzoek gaat nu gewoon door. De kans is groot dat wij contact met de eigenaar van de snackbar opnemen."