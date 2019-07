Bewoners wilden helpen na ongeluk met drie doden in Handel, maar 'je bent gewoon machteloos'

Het was een harde klap, de botsing zaterdagmorgen op de Peeldijk in Handel. Omwonenden reageerden aangeslagen.

Cor Bexkens schrok zaterdagmorgen wakker van twee botsingen op de Peeldijk (N272) in Handel. “Het was rond kwart over zeven toen ik een klap hoorde en het geluid van piepende banden. Daarna weer een klap... Dan weet je genoeg als je langs deze weg woont: dan is het mis.” Het ongeluk kostte drie mensen het leven.

“We hebben nog even gekeken of we konden helpen, maar we konden niets doen. Je bent gewoon machteloos. De hele wagen zat in elkaar. Een vrouw in een van de auto's leefde nog, maar later is ze alsnog overleden."

"Toen de dienstvoertuigen gearriveerd waren, zijn wij vertrokken. Dan heb je er gewoon niets meer te zoeken. Maar dat beeld van die vrouw in de wagen, dat zal nog wel een tijdje blijven hangen. Het is echt heel, heel erg wat er is gebeurd. Vooral voor de nabestaanden.”

Stofwolken

Ook een andere man die in de buurt woont, Henk Verbakel, reageert zichtbaar aangedaan.

“Ik dacht eerst dat een auto een klapband had gekregen. Maar toen ik naar buiten keek, leek het alsof iets in brand stond. Het bleken stofwolken te zijn die ontstonden na die botsingen. Ik heb me aangekleed, ben naar het fietspad gelopen en zag dat er een vrachtwagen stilstond en dat er mensen aan het bellen waren. De traumahelikopter was al geland en daarna volgden heel snel andere hulptroepen. Tja, dan weet je wel hoe laat het is.”

'Een stuk veiliger'

Jaren geleden was de N272 bij Handel een gevaarlijke weg. “Maar sinds de weg hier is verbreed, is het een stuk veiliger geworden”, vertelt Cor Bexkens.

“Vroeger moesten vrachtwagenbestuurders de spiegels van hun combinatie inklappen. Anders zouden ze elkaar raken, zo smal was de weg toen. Je vond in die tijd wel eens spiegels op of langs de weg. Het is altijd een drukke weg geweest, want de Peeldijk is de verbindingsroute tussen Eindhoven en de snelweg A73.”

'Weinig ongelukken'

“Er rijdt hier nog steeds veel verkeer, want soms moeten we vijf minuten wachten voordat we de weg op kunnen. Maar ongelukken hebben zich sinds de reconstructie van de weg amper voorgedaan." Ook Henk Verbakel vindt dat de N272 veiliger is geworden. Alhoewel: “Er wordt soms wel behoorlijk hard gereden.”

