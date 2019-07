Naaktslakken in de achtervolging: paring of jachtpartij? Frans Kapteijns geeft antwoord in Stuifm@il

Luisteraars kunnen vragen insturen via stuifmail@omroepbrabant.nl. Deze zondag besteedde Frans onder meer aandacht aan naaktslakken, een opgegeten egel, een jonge roodborst, de kleine wespenbok en de eekhoornrups.

Twee naaktslakken

Op de foto van Annie en Toon den Boer zie je twee naaktslakken achter elkaar aan zitten. Toon en Annie den Boer vragen zich af wat er precies aan de hand is. Is dit een paring? Aangezien het twee verschillende naaktslakken zijn, denk ik niet dat dit een paring is maar een jachtpartij. Ik denk dat omdat sommige naaktslakken elkaar opeten. Het besnuffelen wat ze zien kan uitmonden in een eetpartij. Mocht dit een voorspel zijn, dan zouden ze allebei aan een uitgebreide liksessie beginnen. Dit likken stimuleert namelijk de aanmaak van slijm die de parende dieren bij de volgende stap nodig hebben. Op de foto zie je ook maar een naaktslak die iets doet wat likken zou kunnen zijn. Daarnaast vinden de paring en het voorspel bij naaktslakken vaak op hoogte plaats. Ze laten zich dan ook al parend naar beneden zakken.

Resten van een opgegeten egel. (Foto: Jan Albers)

Opgegeten egel

Op de ietwat bizarre foto die Jan Albers me mailde, zie je onderdelen liggen van wat ooit een egel was. Nu vraagt Jan zich af wie dit gedaan zou kunnen hebben? Een buizerd misschien? Zelf denk ik niet dat een buizerd zich hieraan waagt. Ik vermoed eerder een das. Dassen staan bekend om het doden en opeten van egels. Ook de oehoe lust ze graag, maar die zijn er volgens mij niet in Schaijk. De das wel. Egels hebben wel een goede verdedigingstechniek, want bij gevaar rollen ze zich op en dan heeft de tegenstander een bol met stekels voor zich liggen. Deze techniek werkt echter slecht bij auto’s en ook bij dassen. Met hun sterke en lange klauwen rollen die de egel om tot ze bij het opgerolde achtereind - wat tegen de snuit zit - zijn. Daar beginnen ze dan de egel uit te wrikken. Dat lukt altijd. Ze bijten vervolgens de kop eraf en beginnen dan te smullen. Wat overblijft, zijn dan de losse onderdelen en een mooie uitgelikte huid.

Een jonge roodborst.

Jonge roodborst

'Buuf' Adeline Besselink ziet in haar tuin een vogel die lijkt op een roodborst, maar die de gebruikelijke oranjerode borst mist. Toch denk ik dat het een roodborst is, want jonge roodborsten hebben een gevlekte of gespikkelde borst en buik. De oranjerode borst is dan gelukkig nog niet te zien, want anders zouden ze weleens heel kortstondig kunnen leven. Volwassen roodborsten zijn erg territoriaal en dat betekent dat ze geen enkele andere roodborst in hun omgeving dulden. Zien ze een vogel met een oranjerode borst, dan vliegen ze daar meteen op af en indien mogelijk doden ze die dan. De oranjerode borst is een herkenningsteken. Vandaar de spikkels bij de jonge roodborsten.

Kleine wespenbok (Foto: Tessel Linders)

Kleine wespenbok

Op de foto van Tessel Linders zie je een heel mooi zwart insect met prachtige gele strepen en een beetje oranje voelsprieten. Tessel vraagt zich af wat voor insect dit is? Als je een dergelijk langwerpig insect ziet en het heeft dekschilden, moet je je antwoord heel vaak zoeken in de hoek van de boktorren. We hebben hier te maken met de kleine wespenbok. Ondanks de naam bok of boktor is dit mooie insect ongevaarlijk voor de mens en zijn hout. Dit volwassen exemplaar leeft vooral van stuifmeel, maar soms lusten vrouwtjes wel een ander insect. Vooral in de periode wanneer ze eitjes moeten leggen en dus wat extra voedingsstoffen nodig hebben. Ook larven van kleine wespenbokken zijn ongevaarlijk voor de mens en het hout, want die leven van rottend loofhout. Het liefst rottend beukenhout, maar ook andere rottende loofboomsoorten durven ze wel aan. De kleine wespenbok wordt maximaal vijftien millimeter groot en kom je dus vooral tegen in loofbossen. Ze zitten dan vaak op de boomschors, maar ook wel in de bladeren. Met de kleuren zwart en geel doet deze kleine wespenbok aan mimicry van de wesp, maar ook het gedrag en de vlucht van het diertje is wespachtig.



Eekhoornrups

In onderstaand filmpje zie je een heel vreemd bruin diertje, dat zich in allerlei bochten wringt. Je kunt door al die bewegingen en de vreemde vorm ook niet goed zien of dit diertje wel bij de insecten hoort. Tim Gramser, de maker van het filmpje, vraagt zich dan ook af welk wezen hij op de film heeft gezet. Hij heeft naar mijn idee een van de mooiste rupsen gefilmd, namelijk de eekhoornrups. Deze rups ziet er inderdaad vreemd uit. Bij dreiging maakt hij zich groter en neemt hij een dreigende houding aan. De vlinder, die na de popperiode uit de pop komt, is een onopvallende bruingrijze nachtvlinder. De eekhoornrups kan tot zes centimeter groot worden en ze zitten op verschillende loofbomen.

Jonge grote bonte specht

Lisette van Helden. filmde een jonge bonte specht die pinda's heeft gevonden.

Opnieuw vroege piek in tekenbeetseizoen

Het aantal tekenbeetmeldingen dat is binnengekomen via Tekenradar.nl piekt voor het tweede jaar op rij vroeg. Begin juni was het aantal tekenbeetmeldingen per week twintig procent hoger dan gemiddeld. Nu is dit gedaald tot minder dan de helft van het vijfjaarsgemiddelde. Toch lopen nog elke week duizenden mensen een tekenbeet op. Controleren op tekenbeten blijft dus belangrijk, zeker tijdens de vakantieperiode. Kijk voor meer informatie bij het RIVM, het Expertisecentrum Lyme en Tekenradar.

Invasieve mediterrane draaigatjes blijven zich uitbreiden

Mediterrane draaigatjes zijn exotische mieren in ons land. In 2013 werd ze voor het eerst waargenomen en werd de verwachting uitgesproken dat ze invasief zouden worden en op veel plekken overlast zouden veroorzaken. Inmiddels zijn er acht populaties bekend en zijn er enkele vondsten in gebouwen gedaan. De verwachting is dat er meer populaties zijn. Er wordt gevraagd verdachte mieren te melden.

Gemeenten die met onoplosbare mierenoverlast kampen of mensen die vermoeden deze mieren in de straat of tuin te hebben, wordt gevraagd om contact op te nemen, zodat we deze soort goed kunnen blijven volgen.

Natuurtip

Zaterdagavond 20 juli vindt er een nachtzwaluwexcursie plaats in Loonse en Drunense Duinen . Deze duurt van kwart over acht tot tien uur. De nachtzwaluw is een zeldzame vogel die pas actief wordt als het gaat schemeren. Hij heeft een zeer kenmerkende roep en werd vroeger ook wel geitenmelker genoemd. Hoe klinkt die roep en waarom heeft deze vogel zo’n bijzondere bijnaam? Dat kom je te weten tijdens deze excursie. Deelnemers wordt geadviseerd stevige wandelschoenen aan te trekken, kleren te dragen die passen bij het weer die avond, en zichzelf altijd achteraf te controleren op teken .

Er wordt verzameld aan de Oude Bossche Baan 6 in Udenhout. Aanmelden kan hier.