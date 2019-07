Pastoor komt van koude kermis thuis: banden van zijn auto werden lekgestoken in Asten

"Ik hoorde van verschillende mensen dat er vannacht meer is vernield", vertelt de pastoor. "Het lijkt erop alsof feestvierders na het stappen een heel spoor hebben achtergelaten." Er is geklaagd over afgebroken antennes, vernielde ruitenwissers en lek gestoken banden. Doordat er meerdere auto's zijn vernield, gelooft de pastoor ook niet in een gerichte actie. "Ik zou niet weten waarom en wie dat dan zou moeten zijn."

Pastoor Pieter Scheepers tijdens een dienst. (Foto: Facebook Pieter Scheepers)

Mis

Pastoor Scheepers moest zondagochtend naar de kerk toe om een mis voor te gaan. "Ik stapte in mijn auto en vond dat hij raar deed. Hij hing ook helemaal scheef. Ik ben uitgestapt en toen zag ik het meteen."

Scheepers gaat later op de zondagmiddag zijn auto naar de garage brengen. "Die zit vlakbij. Ik rij daar heel voorzichtig naartoe en laat hem daar achter. Gelukkig krijg ik een leenauto, want ik heb voor morgen een hoop afspraken staan."

Overigens waren de lekke banden niet de enige kermisoverlast die de pastoor ondervond. Er was ook nog iemand die in zijn voortuin wilde poepen, maar gelukkig kon hij die verjagen voordat die zijn boodschap achterliet.

De kermis in Asten duurt nog tot en met dinsdag. Ondanks de vernielingen aan zijn auto gaat pastoor Scheepers er gewoon nog naartoe. "De kermis is recht tegenover mijn deur." In het weekend is de kermis altijd drukbezocht. "Er staan honderden fietsen en een hoop auto's. Superleuk en dat moet vooral zo blijven. Maar die vernielingen zijn wel jammer. Dan denk ik toch: moet dat nou?"

Politie

De politie kon nog niets bevestigen over de vernielingen tijdens de kermisnacht in Asten.