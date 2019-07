Een bootje huren in de Biesbosch is mega populair

Een bootje huren in de Biesbosch is mega populair én avontuurlijk

Bootverhuur is een van de pijlers, misschien wel dé pijler, waar het toerisme in de Biesbosch op drijft. En het huren van een bootje is héél populair. “Wij hebben vijftig boten in de verhuur en de totale vloot van alle bedrijven omvat ongeveer driehonderd bootjes”, zegt Tony van den Diepstraten.

Tony is alweer de vierde generatie die sturing geeft aan Van den Diepstraten Bootverhuur. “Tachtig jaar geleden is de eerste Van den Diepstraten begonnen met het verhuren van roeiboten.”

Anno 2019 is er bijna nergens meer een roeiboot te huur. De recreant die nu een bootje huurt, gaat voor luxe en als het kan ook voor elektrisch varen. “Luxe is de trend, mensen verwachten een luxe sloep met kussens", aldus Marc-Jan de Witte van sloepverhuur Biesbosch In. “De vraag naar elektrisch - dus duurzaam - varen is groot, maar komt meer van bedrijven die een personeelsuitstapje organiseren.”

De circa negen verhuurbedrijven in de Biesbosch zijn echter wel volop bezig met het overstappen naar elektrisch varen of varen al elektrisch.

Hordes toeristen

De hordes toeristen die met een huurboot de Biesbosch intrekken komen overal vandaan. Vaak gaat het om mensen die een eigen boot hebben gehad. “Ik spreek regelmatig klanten die vol trots vertellen dat ze het gebied kennen omdat ze een boot hebben gehad en nu af en toe een bootje huren”, aldus Van den Diepstraten.



Het is algemeen bekend dat door vergrijzing en andere praktische keuzes het eigen bootbezit fors aan het afnemen is onder oud en jong. Met als gevolg lege(re) jachthavens. “Jongeren willen geen eigen boot meer bezitten. Willen niet meer het gezeur van onderhoud, daarom huren ze af en toe een bootje”, aldus Marc-Jan de Witte.



Verhuurders pareren kritiek over drukte in de Biesbosch

Lege jachthavens en minder bootbezitters, maar wel vaarbewegingen die vervangen zijn door huurbootjes. Dat betekent volgens de verhuurders dat het juist niet té druk wordt in de Biesbosch. Recent kwam er vanuit de politiek en diverse instanties kritiek, dat het te druk zou worden in de Biesbosch. Daarbij werd met een schuin oog gekeken naar de bootverhuurders. Die kritiek weerleggen zij door uit te leggen, dat het gaat om vervangende recreatie die juist niet bijdraagt aan extra drukte.