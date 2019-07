Bezorgrobot AH brengt de lunch op de Hightech campus

Klanten doen hun bestellingen via een app. De boodschappen worden dan in de bezorgrobot geladen, die ze komt brengen. Het enig wat je zelf nog moet doen is even naar buiten lopen. De robot is in Zwitserland ontwikkeld en heet Aitonomi. AH heeft voor een test op de Hight Tech campus gekozen omdat dat privéterrein is. Daar gelden dus niet de regels van de openbare weg.

Nog lang niet zover

De robot rijdt een snelheid van acht kilometer per uur. De robot vindt zijn weg via een virtuele plattegrond en sensoren voorkomen dat hij ergens tegenaan botst.

Bedrijven over de hele wereld experimenteren met bezorgrobots. Albert Heijn wil daarbij niet achterblijven en experimenteren. Het bedrijf benadrukt dat het nog lang niet zover is dat de robot de openbare weg opgaat en boodschappen gaat bezorgen bij klanten. Maar AH sluit niet uit dat de robot ooit boodschappen aan huis gaat bezorgen.

Langzaam

De robot trekt veel bekijks op de High Tech Campus. De reacties zijn verschillend. De meesten vinden het wel iets voor de toekomst. Anderen zeggen dat ze toch liever naar de winkel blijven gaan. Wat vooral ook opvalt: de robot is nog langzaam.

Thorsten is van het Zwitsers-Duitse bedrijf dat de robot ontwikkelde. Hij denkt dat die binnen twee jaar kan worden ingezet op plekken als de campus. Momenteel wordt hij wereldwijd getest. Thorsten zegt dat de robot zeker nog sneller zal worden in de toekomst.