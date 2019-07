Juzt krijgt drie miljoen euro van de minister om hulp aan jongeren en vrouwen veilig te stellen

Lievenshove in Oosterhout is al gesloten door de finaciéle problemen. (Archieffoto: Marcel van Dorst/SQ Vision)

Om te voorkomen dat de hulp aan jeugd en vrouwen in West-Brabant gevaar loopt, helpt minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid zorgaanbieder Juzt met drie miljoen euro. Deze organisatie stond al drie jaar onder verscherpt toezicht. Problemen met bestuurswisselingen, reorganisaties en financiƫle tegenslagen zorgden voor een zorgelijke situatie.

Minister Borst heeft aan de Kamer laten weten dat hij drie miljoen tijdelijk financiële steun wil geven aan Juzt om voorkomen dat 1800 jongeren en vrouwen die de instelling helpt, zonder hulp komen te staan. De gemeenten die samenwerken met Juzt en de instelling zelf hebben een plan opgesteld om de organisatie te ontmantelen. De opvang van de jongeren en vrouwen wordt dan overgenomen door andere hulpverlenende instanties.

Jutz die vooral actief is in West Brabant heeft ruim 500 werknemers.. Naast de tijdelijke steun van drie miljoen, wil de minster ook helpen bij de hyptheek en is er ook nog een half miljoen beschikbaar voor projecten die nu lopen.

