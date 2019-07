Prachtige kleuren en plaatjes tijdens gedeeltelijke maansverduistering in Brabant [FOTO'S]

Bij een gedeeltelijke maansverduistering lijkt het net of er een hap uit de maan is genomen. Een verduistering ontstaat als de aarde precies tussen de zon en maan in komt te staan. De aarde houdt het zonlicht tegen en de maan belandt geheel of gedeeltelijk in de schaduw van de aarde.



Erik legde de maan ook vast (foto: Erik Hover).

Verloop

De maan kwam rond tien uur op. Op dat moment was de verduistering al ongeveer een uur aan de gang. Het hoogtepunt was rond half twaalf. Een paar uur later, om 02.20, scheen de maan weer als normaal. De maan straalt zelf trouwens geen licht uit, maar weerkaatst het licht van de zon.

Meerdere kleuren te zien in Mill (foto: Peer).





De gedeeltelijke maansverduistering kwam op een bijzondere datum. Het was dinsdag precies 50 jaar geleden dat Neil Armstrong, Buzz Aldrin en Michael Collins begonnen aan hun historische vlucht naar de maan. Ze werden op 16 juli 1969 gelanceerd. Een paar dagen later zetten Armstrong en Aldrin als eerste mensen hun voet op de maan.

De verduisterde maan in Bladel (foto: Leo van Overbeek).