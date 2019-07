Duik in het bed van Roy Donders

Het tweepersoonsbed van de huispakkenkoning, dat vanaf woensdag verkrijgbaar is, heeft een velours vintage stof en is in vier kleuren verkrijgbaar. Voor de boxspring is een apart hoofdbord ontworpen en het bed is medium hard.

'Heel gaaf om te mogen doen'

De Tilburger vond de klus een uitdaging. "Het is natuurlijk een heel andere discipline dan mode, maar wel heel gaaf om te mogen doen", zegt Roy.

"Een goede nachtrust is ontzettend belangrijk. Ik heb me daarom laten adviseren door specialisten en zo is er een fantastisch bed ontstaan waar je heerlijk op slaapt, maar dat er eveneens fantastisch mooi uitziet."