LIVE: Droomstart voor PSV tegen Basel: 1-0 voorsprong na doelpunt Bruma

Voor PSV is de eerste officiƫle wedstrijd van het seizoen meteen heel belangrijk. De ploeg van Mark van Bommel neemt het in de tweede voorronde van de Champions League op tegen FC Basel. Volg het duel hieronder LIVE:

'26 Vanwege de hitte wordt er een drinkpauze ingelast.

'13 DOELPUNT PSV! Na een goede uitbraak via Lozano en Bergwijn komt de bal terecht bij Malen. De opvolger van Luuk de Jong in de spits schiet, maar de keeper redt. De rebound is voor Bruma die binnen kan tikken.

'11 Voor het eerst komt FC Basel met een kansje. De Zwitsers laten dus na iets meer dan tien minuten voor het eerst van zich horen.

'3 PSV begint scherp en fel aan het duel met FC Basel. Net kwam Denzel Dumfries goed door aan de rechterkant, maar zijn voorzet bereikt geen ploeggenoot.

'1 De bal rolt!

DE OPSTELLINGEN: