Appartementencomplex in Oosterhout ontruimd vanwege brand op de bovenste verdieping

Een appartementencomplex aan de Oosterbeemd in Oosterhout is woensdagnacht ontruimd omdat er brand was in een flat op de bovenste verdieping. De bewoners van de zes appartementen moesten uit voorzorg hun woning verlaten. Er raakte voor zover bekend niemand gewond.

De brand werd rond twee uur 's nachts ontdekt door buurtbewoners. Zij zagen veel rook en vuur en belden de brandweer. Er werden ook een traumahelikopter en twee ambulances opgeroepen, omdat niet duidelijk was of er nog iemand in de flat was. De helikopter is uiteindelijk niet geland, omdat bleek dat de bewoner al buiten was.

Het appartement op de bovenste verdieping is compleet verwoest door de brand. Of de andere flats ook schade hebben opgelopen, is niet duidelijk. Het is ook nog niet bekend hoe de brand ontstond.

In Oosterhout was woensdagavond ook al een grote brand in een woning boven restaurant Me Gusta aan de Willemstraat. Het huis is verwoest. Ook het restaurant zelf heeft veel schade.