Jordania mag geen beslag leggen op 810.000 euro van FC Den Bosch, zegt de rechter

Kakhi Jordania mag geen beslag leggen op het geld van FC Den Bosch. Dat heeft de rechter in Den Bosch besloten. Volgens de zakenman had de club het geld in andere zaken gestoken dan waar het voor bedoeld was. De rechter gelooft dat niet. Het belang van de voetbalclub moet bovendien zwaarder wegen dan het belang van de zakenman, vindt de rechter. Volgens het Brabants Dagblad dreigt Jordania nu met een claim van 4 miljoen euro.

Kakhi Jordania is de zoon van voormalig Vitesse-eigenaar Merab Jordania. Hij meldde zich vorig jaar als investeerder bij de eerste-divisieclub en kreeg 99,9 procent van de aandelen in handen. Naar eigen zeggen investeerde hij ruim 800.000 euro in de club.

De formele overgang kon echter niet doorgaan, omdat de KNVB dit blokkeerde. Het zou niet duidelijk zijn waar het geld van de Georgiër vandaan komt. FC Den Bosch ging in hoger beroep tegen het besluit van de voetbalbond, maar dat werd afgewezen. Een dag later meldde Kakhi Jordania dat hij beslag wilde leggen op het geld van Den Bosch.

Hij stelt dat er verkeerd met zijn geld is omgegaan. De club zou zich niet aan afspraken hebben gehouden en de communicatie was niet goed. Als Jordania gelijk had gekregen van de rechter, had FC Den Bosch daardoor failliet kunnen gaan. De club moet 26 augustus een sluitende begroting indienen bij de KNVB, maar ze heeft nu nog een gat van 1,6 miljoen euro op de begroting.

De zaak is nog niet afgedaan. Volgens het Brabants Dagblad dreigt Jordania met een claim van 4 miljoen euro.