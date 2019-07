Deel van Merwedebrug A27 dicht door hitte, files nog steeds niet opgelost

De Merwedebrug in de A27 bij Werkendam wordt sinds donderdagmiddag gekoeld met water. De stalen brugdelen zijn door de hoge temperatuur uitgezet en hierdoor kan de brug niet goed open of dicht. Vanwege het koelen is in beide richtingen de rechterrijstrook dicht. Dit levert uren vertraging op.

Van Breda naar Gorinchem staat tussen voor de Merwedebrug 5 kilometer file. Automobilisten moeten rekening houden meer dan twee uur vertraging. Ook de andere kant op, richting Brabant, is het lang stilstaan. Sommige automobilisten melden dat ze al drie uur voor de Merwedebrug staan te wachten.

LEES OOK: Meer dan drie uur in de file voor de Merwedebrug vanwege hitte: 'Dit nog nooit meegemaakt'

Verkeer vanuit het zuiden naar Gorinchem kan beter omrijden via Rotterdam, via de A59, A16, A15. Kom je uit Utrecht en wil je naar Gorinchem dan raadt Rijkswaterstaat aan om om te rijden via Den Bosch via de A2, A15.

'Geen gevaar'

De brug kan niet goed open en dicht, maar is op dit moment wel goed gesloten. "Er is nu dus geen gevaar voor het verkeer dat over de brug moet", vertelt een woordvoerder van Rijkswaterstaat. Wel moet al het verkeer een maximumsnelheid van 70 kilometer per uur aanhouden.

LEES OOK: Hitterecord opnieuw verbroken: ruim door de 40-gradengrens [LIVEBLOG]

De brug is wel gestremd voor het scheepvaartverkeer. "Maar er liggen nu geen grote schepen te wachten. Het is een hoge brug dus veel schepen kunnen er gewoon onderdoor." De verwachting is dat er vandaag geen schepen last van de stremming hebben.

Dat de brug niet meer goed open en dicht kan door het warme weer kwam niet eerder voor. "Dit is de eerste keer dus het is echt uitzonderlijk."