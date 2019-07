Laatste tropische dag: Nog één dag puffen, temperatuur gaat richting de 39 graden [LIVEBLOG]

15.15

De temperaturen in onze provincie lopen aardig op. De weerstations in Volkel en Gilze en Rijen geven 38,9 graden. In Eindhoven staat de temperatuur een graadje lager: 37.9.

!4.35

14.25

Medewerker Christina Baan van Sikkens Raamsdonksveer zoekt verkoeling in een container gevuld met ijskoud water.

Christina Baan van Sikkens Raamsdonksveer zoekt verkoeling in een container

13.45

Mooie luchten in Oost-Brabant. Vastgelegd door fotograaf Ben Saanen.

Foto: Ben Saanen

13.30

De thermometer in Volkel wijst inmiddels 38 graden aan. Het absolute warmterecord staat op 40,7 graden, donderdag gemeten in Gilze en Rijen. Zover zal het vandaag waarschijnlijk niet komen. Al kan in het zuidoosten van het land wel de 40 graden worden bereikt.

12.45

De koeien moeten ook aan hun verkoeling komen. Ze zoeken de schaduw op en wachten in de rij voor water.

De koeien zoeken de schaduw op in Oirschot (Foto: Peter van der Schoot).

Koeien in Budel drinken water (Foto: Ben Saanen).

12.15

Snollebollekes en Lamme Frans weten wel raad met de hitte...

12.00

In heel Brabant is het al 35 graden.

11.30

Koen uit Breda is hovenier en een echte hitteheld. In 40 graden is hij aan het werk. Of het nou warm is of niet, Koen blijft met plezier naar zijn werk gaan. "Je moet passie hebben voor je werk om door weer en wind aan de slag te gaan." Daarom verdient hij het zomers Brabantpakket!

11.00

Op de Tilburgse Kermis hebben ze ook rekening gehouden met de hitte. Het zwembadje staat al klaar!

10.35

Vanwege de hoge temperaturen moet de Merwedebrug worden gekoeld om te voorkomen dat het staal uitzet. Als dat gebeurt, zou de brug namelijk niet meer open en dicht kunnen.

Het koelen gebeurt meerdere keren per dag op deze manier:

Door het koelen is er maar één rijstrook open. Vrijdagochtend ontstonden daardoor flinke files.

10.30

De 30 graden is in de weerstations van Eindhoven, Volkel en Gilze-Rijen gepasseerd.

10.20

Maarten Brink, agent bij politie Zeeland-West-Brabant, spreekt zijn respect uit voor de mannen en vrouwen in blauw, geel, groen en rood. "Zij staan er voor ons, ook nu".

Natuurlijk ook een dikke pluim voor alle andere mensen die vandaag moeten werken in de hitte!

9.45

En dan wordt je door radiopresentator van Omroep Brabant Koen Wijn geïnterviewd in... een mini-zwembadje! Zanger John de Bever uit Berlicum vertelde in het radioprogramma Wakker! dat hij het niet erg vindt om op te treden in deze hitte. "De tent staat helemaal vol, het publiek doet mee, dus ik vind het alleen maar leuk!"

9.15

Denk met de hitte ook aan de vogeltjes! Volgens boswachter Frans Kapteijns is het belangrijk wat water voor de vogels weg te zetten.

9.00

De temperatuur loopt snel op. Om negen uur gaf het weerstation in Gilze-Rijen al een temperatuur aan van 29,1 graden.



8.20

In Breda was het in de vroege morgen al bijna 26 graden.



Het was al vroeg warm in Breda (Foto: Henk Voermans).

8.00

Geniet je nog steeds zo van het warme weer? Of ben je het helemaal beu? Laat ons weten hoe jij (opnieuw) een tropische dag overleeft. Stuur ons een WhatsApp-bericht naar 06-82658806!



Ga jij vandaag ook een lekker ijsje halen? (Foto: Facebook).

7.00

Het was afgelopen nacht met gemiddeld 22,9 graden in De Bilt de warmste nacht ooit. In Brabant werd het niet kouder dan 22 graden. Rond middernacht was het in Eindhoven zelfs nog warmer dan 30 graden.



6.00

De officiële landelijke hittegolf is een feit. De temperatuur was in de nacht van donderdag op vrijdag hoger dan 25 graden. Dat betekent dat het vijf dagen op rij warmer is geweest dan 25 graden, waarvan drie dagen de temperatuur hoger dan (of gelijk aan) 30 graden is geweest.



