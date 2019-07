Dankzij topprestatie Maarten van der Weijden heeft Waspik nu een eigen dorpsvlag

Totaal verrast zijn Anita Langermans en Rianda Sprangers over de massale belangstelling voor de vlag. Het tweetal heeft samen met een derde creatieve inwoonster van Waspik de vlag bedacht en ontworpen. “Na de huldiging hadden we enkele foto’s van de vlag op Facebook gezet. Niet wetende dat er massaal op gereageerd zou gaan worden”, vertelt Anita Langermans. “Heel veel mensen wilden weten waar de vlag te koop was. Bij de huldiging hingen de twee vlaggen aan de gevel van het cultureel centrum in Waspik.”



Na veel twijfels besloot het tweetal de stap te wagen: de eigen vlag van Waspik werd door de aanhoudende vraag in (mini)productie genomen. “We dachten dat er misschien belangstelling zou bestaan voor circa vijftig vlaggen, maar inmiddels zijn er al meer dan tweehonderd bestellingen binnen waaronder ook één voor een heel groot exemplaar.”



Door Maarten van der Weijden kan Waspik zijn eigen vlag aan de gevels laten wapperen

Brabantse vlag met wapen van Waspik

De vlag van Waspik is rood-wit Brabants geblokt met in het midden het wapen van Waspik. Onder dat wapen staat de plaatsnaam Waspik. De dames willen absoluut niets verdienen aan de verkoop van de vlaggen en inmiddels ook vaantjes. “Alles wat overblijft na aftrek van de productiekosten gaat rechtstreeks naar de Maarten van der Weijden Foundation”, benadrukt Rianda Sprangers. “Op die manier proberen we ook een beetje bij te dragen aan de topprestatie van onze plaatsgenoot, door zoveel mogelijk geld in te zamelen voor onderzoek naar kanker.”



Eerste exemplaar voor Maarten?

De dames hopen dat eind september de eigen vlaggen van Waspik aan vele gevels zullen wapperen. Of ze Maarten de eerste vlag gaan overhandigen? Het antwoord: Ze durven het hem niet te vragen, maar misschien dat hij na het zien van de reportage op deze website de vlag wel zou willen ontvangen. Want Maarten woont in Waspik en zonder hem was het een dorp zonder eigen vlag geweest.