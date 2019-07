Grote brand bij aanmaakblokjesfabriek in Oisterwijk: NL-Alert verstuurd

Bij aanmaakblokjesfabriek Fire-Up aan de Nedervonder in Oisterwijk is zondagavond een grote brand uitgebroken. Bij de uitslaande brand komt veel rook vrij. Een deel van pand staat op instorten. Uit voorzorg is een NL-Alert verstuurd met het advies uit de rook te blijven.

Rond acht uur brak de brand uit in de loods waarin ook de aanmaakblokjes zijn opgeslagen. De loods is ongeveer tien meter breed en dertig meter diep. De vlammen slaan uit het pand.

Nablussen tot diep in de nacht

Vermoedelijk is het vuur pas rond één uur onder controle. Het nablussen gaat tot diep in de nacht duren. De brandweer laat het magazijn gecontroleerd instorten. Er heeft zondag niemand in het bedrijf gewerkt.

'Sluit ramen en deuren'

De Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant adviseert omwonenden ramen en deuren dicht te houden en ventilatie uit te zetten. De rook trekt over de wijk Waterhoef richting Haaren. "Vooral nabijgelegen huizen hebben het zwaar te verduren", aldus de Veiligheidsregio die rond kwart voor tien een NL-Alert verstuurde.

Kans op uitbreiding groot

Volgens de Veiligheidsregio was de kans op uitbreiding groot. Rond halfelf bleek dat dit gevaar was geweken. De brandweer haalt extra water uit een nabijgelegen vijver.

Vanuit verschillende zijden van het pand probeert men uitbreiding van het vuur te voorkomen. Ook hoogwerkers zijn ingezet. Voor zover bekend is niemand gewond geraakt.

Dikke rookpluimen

Vanuit de wijde omgeving zijn dikke rookpluimen te zien. De brand trekt veel bekijks.

Treinverkeer stilgelegd

Het treinverkeer tussen Oisterwijk en Boxtel is stilgelegd omdat de watertoevoer via slangen over het spoor loopt. De NS verwacht dat er op het traject zondagavond en aan het begin van de nacht geen treinen zullen rijden.

Eerder grote brand

In juni 2013 woedde er ook een grote brand bij de aanmaakblokjesfabriek. De schade was toen enorm. Ook toen werd het treinverkeer stilgelegd. In augustus 2016 was er een klein brandje.