Dode bij ongeluk in Etten-Leur: 'Kennelijk verloor automobilist macht over het stuur'

Bij een ongeluk op de Strijpenseweg in Etten-Leur is zondagnacht iemand om het leven gekomen.

Volgens de politie is de bestuurder kennelijk de macht over het stuur verloren. Vervolgens belandde de auto in de buurt van de Zevenbergseweg in de bosjes. In de auto zaten drie mensen. De twee anderen zijn naar een ziekenhuis gebracht. Hoe ernstig zij gewond zijn, is niet bekendgemaakt.

Onderzoek

Er was geen ander verkeer bij het ongeluk betrokken.

De politie onderzoekt hoe het ongeluk kon gebeuren.