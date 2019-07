Auto rijdt tegen boom en slaat over de kop in Drunen, bestuurder met spoed naar het ziekenhuis

Een automobilist is dinsdagmiddag in Drunen gewond geraakt toen hij met zijn auto tegen een boom botste en daarna op z'n kop terechtkwam. De man is met spoed naar het ziekenhuis gebracht.

De bestuurder reed op de Duinweg in Drunen toen hij door onbekende oorzaak van de weg af schoot. Via de bosjes kwam hij uiteindelijk tegen een boom terecht. Daarna sloeg zijn auto over de kop.

Het slachtoffer zat zo'n half uur bekneld in de auto. De brandweer moest hem bevrijden. De man was aanspreekbaar, maar is wel met spoed meegenomen door een ambulance.