De deceptie van PSV in de Champions League: ‘Ploeg krijgt veel te makkelijk goals tegen’

De teleurstelling was logischerwijs groot bij PSV na de zeer pijnlijke 2-1 nederlaag in Basel. Het mankement van de ploeg van Mark van Bommel lijkt vooral achterin te liggen. PSV krijgt gewoonweg te makkelijk goals tegen.

En ook lukt het PSV maar moeizaam om zelf het net te vinden. En die twee punten bij elkaar opgeteld vormen toch wel een serieus probleem. Feit dat PSV wel kansen creëert zal de enige geruststelling zijn voor trainer Mark van Bommel. Verder is het ook duidelijk geworden dat PSV nog de nodige ervaring mist. Met Daniel Schwaab en Luuk de Jong zijn natuurlijk twee ervaren krachten vertrokken, maar die leegte is nog niet opgevuld bij PSV.

Het St. Jakob-Park was dinsdagavond een heuse heksenketel, ondanks dat de 38.000 stoeltjes niet eens volledig gevuld waren. De 24.000 die er wel waren, zorgden samen met de meegereisde PSV-aanhang voor een mooie, strijdige sfeer. Maar dat mocht voor PSV uiteindelijk niet baten. Middenvelder Michal Sadilek was zwaar teleurgesteld na afloop, maar was niet onder de indruk van de sfeer. “We wisten dat ze veel strijd zouden leveren, maar dat hebben wij ook gedaan. Daar lag het niet aan. We geven gewoon de goals te makkelijk weg.”

Voor PSV wacht nu een tweeluik in de Europa League-kwalificatie met de winnaar van het duel tussen FK Haugesund en Sturm Graz. Volgende week donderdag komt PSV al weer in actie in Noorwegen of Oostenrijk, maar tussendoor reist PSV zaterdag nog naar het oosten van Nederland voor de eerste competitiewedstrijd in de eredivisie met FC Twente.