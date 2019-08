Beheerder Vakantiepark Droomgaard mishandeld na vechtpartij

Een beheerder van Vakantiepark Droomgaard in Kaatsheuvel is zondagnacht mishandeld door een 46-jarige man. Hij kreeg klappen en werd stevig bij zijn keel vastgepakt. De politie heeft de verdachte aangehouden.

De beheerder kreeg rond half één een melding van een vechtpartij op het park. Hij ging kijken en vond een groep vechtende mannen. Hij stuurde ze weg, maar een van hen reageerde agressief en mishandelde de beheerder. Een beveiliger schoot te hulp.

Agenten hebben de 46-jarige man opgepakt. Omdat hij zelf tijdens de eerdere vechtpartij gewond was geraakt, moest hij nog wel naar het ziekenhuis. Hij is daar behandeld en daarna naar het politiebureau gebracht. Hij werd in de cel gezet.