Geliefde dierenarts Ruud (72) overleden na val van paard in Heesch: 'Dit is niet te bevatten'

De man die zondagmiddag op de Nistelrodeseweg in Heesch is overleden nadat hij van zijn paard is gevallen, is de 72-jarige dierenarts Ruud van der Linde uit Heesch. Volgens de beheerder van de vlakbij gelegen manege De Wijsthoeve ging het paard van Van der Linde steigeren waarna hij viel. "Dit is niet te bevatten."

Volgens de beheerder ging Van der Linde een uurtje paardrijden en stond hij te wachten om de weg over te steken. "Het paard begon te steigeren. Toen was het einde verhaal."

Van der Linde had meerdere paarden in De Wijsthoeve staan en was een graag geziene gast. "Hij heeft hier heel veel gereden. We hadden altijd heel goed contact."

Goede dierenarts

Het slachtoffer was al ruim veertig jaar dierenarts in Heesch: "En een hele goede dierenarts. Hij is ook een van de eersten geweest die een eigen paardenkliniek had. Dat was super." Van der Linde was bovendien regelmatig dierenarts bij grote evenementen als Indoor Brabant.

Het is nog niet duidelijk of er bij de manege een herdenkingsdienst komt voor Van der Linde. "Daar is het nu nog te vroeg voor. Dat is aan zijn vrouw en kinderen."

'Schrik zit er goed in'

Het nieuws van zijn overlijden is bij de manege hard binnengekomen: "De schrik zit er goed in. Het is nog niet te bevatten eigenlijk."