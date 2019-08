Politie en Consumentenbond waarschuwen voor Nextdoor-app: 'Ze kunnen jouw naam en foto misbruiken'

De brief kwam in Brabant op allerlei plekken waaronder Eindhoven, Tilburg, Grave, Uden en Oss in de bus. Sommige mensen zeggen dat ze de brief meerdere keren hebben ontvangen. Ook uit naam van Koen Wijn, presentator van radioprogramma Wakker! van Omroep Brabant, werd een reclamebrief verstuurd.

"Mijn buren kregen een brief in de bus, met mijn naam en adres eronder", vertelt Koen. "Mensen kunnen mij dus vrij gemakkelijk vinden met die brief. Ik wist van niets. En ik heb die app misschien twee keer gebruikt."

Nextdoor is een soort handelssite en buurtpreventie-app in één. Buren waarschuwen elkaar bij verdachte situaties, maar maken er ook melding van hun vermiste huisdier of verkopen via de app spullen waar ze vanaf willen.

In strijd met privacywet

De Consumentenbond is niet blij met de actie van Nextdoor. "Je gaat als je de app installeert akkoord met het gebruik van je naam en foto voor promotie, maar je verwacht dan niet dat ze ook je naam onder een brief zetten en doen alsof jij die brief hebt verstuurd", zegt woordvoerder Gerard Spierenburg. "Daar draait het wat ons betreft om."

Volgens Spierenburg gaat Nextdoor volledig in tegen de privacywet AVG. Organisaties die gegevens verzamelen moeten daar op een transparante, en rechtvaardige manier mee omgaan. "Daar valt dit absoluut niet onder." Daarnaast is het volgens Spierenburg sowieso verboden wat Nextdoor doet. "Je mag je niet voordoen als iemand anders."

De politie in Brabant heeft wel een aantal meldingen gekregen maar vooralsnog heeft niemand aangifte gedaan van identiteitsfraude. Wel waarschuwen meerdere politieteams op Facebook dat gebruikers altijd goed de algemene voorwaarden moeten lezen, voordat ze de app installeren.

Nextdoor van geen kwaad bewust

Volgens manager van Nextdoor Nederland Tamar van de Paal worden de brieven echt alleen gestuurd als een gebruiker daar toestemming voor heeft gegeven. “Er zijn twee manieren waarop je een uitnodigingsbrief kunt sturen. Via een knop in de app en via een knop in een e-mail die je van ons ontvangt. Daar staat expliciet bij vermeld dat wij namens jou een brief printen en versturen naar de honderd dichtstbijzijnde buren die nog geen lid zijn.”

Koen Wijn zegt die toestemming nooit te hebben gegeven. Meer gebruikers geven dit aan. “Wij zijn nu ook aan het uitzoeken waarom er zo veel verwarring over is”, zegt Van de Paal. “We hebben er een blog over geschreven en gaan een boodschap sturen naar al onze appgebruikers.”

Volgens Van de Paal is het niet mogelijk dat Nextdoor zonder toestemming van gebruikers brieven verstuurt of dat er een fout in het systeem zit.