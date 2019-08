Tijdens extreme hitte in juli ruim 700 mensen overleden in Zuid-Nederland

De hittegolf die Nederland van 22 tot en met 27 juli teisterde, was extreem. Vrijdag maakte het CBS bekend dat er in die periode ruim zevenhonderd mensen zijn overleden in Brabant en Limburg.

De hittegolf in juli was kort maar zeer heftig en met de hoogst gemeten temperaturen ooit in Nederland. De warmste dag was donderdag 25 juli met een temperatuur van 40,7 graden in Gilze-Rijen.

Van de 716 mensen die in die extreem warme week zijn overleden in Brabant en Limburg, waren 415 mensen 80 jaar en ouder. Het sterftecijfer ligt hoger dan in een normale zomerweek, maar lager dan de hittegolf in 2006.

Minder hittedoden dankzij hitteplannen

Marjolijn Jaarsma van het CBS legt uit waarom de cijfers van 2019 lager zijn die van 2006: "Sinds de hittegolf in 2006 is er veel verbeterd en veranderd. We zijn ons meer bewust van wat die warmte met ons, en met name met ouderen, doet. Sindsdien werken we met hitteplannen en hitteprotocollen. Dit in combinatie met een hoger bewustzijn, heeft aantoonbaar zijn invloed op het sterftecijfer."

De exacte cijfers voor onze provincie zijn helaas nog niet bekend. "Ik verwacht dat we die pas begin volgend jaar hebben, als de jaarcijfers bekend worden gemaakt. Dat duurt dus nog eventjes."

Tijdens de hittegolf in juli overleden in Nederland 2964 mensen. Dat zijn bijna 400 mensen meer dan in een gemiddelde week in de zomerperiode.