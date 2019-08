Kimberley (20) wil 'huis' dementerende oma redden: 'Elke euro telt!'

Kimberley heeft haar oma zien opbloeien sinds haar verhuizing naar Oosterhuys, anderhalf jaar geleden. "Ze is hier totaal veranderd. Ze is een heel ander mens. Zo vrolijk en opgewekt!", glundert ze.

Weer gelukkig

Sinds het overlijden van haar man in 2010 zag Kimberley haar geliefde oma, Nel Jansen, veranderen. "In 2016 werd duidelijk dat ze dementerend was. Ze heeft nog een tijdje in een aanleunwoning gewoond, maar dat was niet voldoende." Mevrouw Jansen verhuisde daarom naar zorglocatie Oosterhuys.

"Ik zie haar nu weer gelukkig. Ze heeft hier vriendinnen gemaakt waarmee ze is heel hecht is", vertelt Kimberley opgetogen. "Mijn oma krijg hier veel meer aandacht dan in andere tehuizen. De zorg is veel persoonlijker."

Die persoonlijke aanpak is volgens Kimberley onmisbaar. "Ik ben bang dat die intensieve zorg verdwijnt wanneer de hoogste bieder deze locatie overneemt. Het gaat dan meer om winst maken in plaats van om het bieden van de juiste zorg."

Begeleidster woont op locatie

Kimberley heeft een crowdfundingsactie opgezet om ervoor zorgen dat de huidige locatiebeheerder de boel over kan nemen. "Dat is Ingrid, zij werkt hier als begeleidster. Ze woont zelf in dit pand, dus ze is er letterlijk áltijd als er iets is. Er zijn weinig instellingen die zoiets kunnen bieden. Hoe meer geld wij kunnen bieden, des te meer kans we hebben dat Ingrid de boel over kan nemen", stelt ze.

Ingrid en alle andere medewerkers van zorginstelling Oosterhuys kunnen op dit moment zelf niet reageren in verband met de lopende faillissementprocedure. Volgens Kimberley probeert Ingrid een manier te vinden om het pand over te nemen. "Ze stopt er haar hart en ziel in. Ik ben echt heel trots op iedereen die hier werkt. Ik hoop gewoon echt dat ze door kunnen!"

Wilt u Kimberley helpen om haar doel te bereiken? Klik dan op deze link.