Treinen rond Tilburg rijden weer, verwarde vrouw van spoor gehaald

TILBURG -

Er reden maandagmiddag even geen treinen van en naar Tilburg. De NS meldde rond halfeen dat er sprake was van een aanrijding met een persoon. Maar een woordvoerder van de politie liet even later weten dat er niemand was aangereden. Een verwarde vrouw was op het spoor gesprongen toen een trein volgens hem heel langzaam kwam aanrijden. "Er is niemand gewond geraakt", liet hij weten.